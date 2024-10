ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 29.09.2024

Eccellenza pugliese girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 29 settembre 2024.

NB: Tra parentesi le giornate di squalifica

ECCELLENZA

ARBORIS BELLI:

ATL. ACQUAVIVA:

ATL. RACALE:

BARLETTA: Nicola Strambelli (1)

BISCEGLIE:

BITONTO: Alejo Urbano (1)

BRILLA CAMPI:

CANOSA: Michelangelo Cassatella (dir., fino al 17-10-24)

CORATO:

FOGGIA INCEDIT:

GALATINA:

GALLIPOLI: Giuseppe Branà (all., fino al 10-10-24)

GINOSA: Ammenda di 300 euro (ingresso di soggetto estraneo, riconducibile alla società, sul terreno di gioco, che proferiva frasi irriguardose ad arbitro e ad uno degli assistenti arbitrali; allontanato senza che la società intervenisse)

MANDURIA: Massimiliano Marsili (all., fino al 10-10-24)

MOLFETTA:

N. SPINAZZOLA:

NOVOLI: Vincenzo Carrozzo (dir., fino al 10-10-24)

POLIMNIA:

S. MASSAFRA:

UC BISCEGLIE:

—

PROMOZIONE/B

A. TOMA MAGLIE: Jorge Caicedo Rodriguez (5, espulso, cominciava a colpire con calci e pugni chiunque gli si presentasse vicino, inseguendo gli avversari per spingerli e tentare ripetutamente di colpirli; allontanato grazie all’intervento dei propri compagni, sanzione aggravata in quanto capitano); Manuel Galvez (1 – Coppa Italia)

ATL. TRICASE: Cosmin Vatavu (1 – Coppa Italia); Mattia Giannelli (1 – Coppa Italia)

CAROVIGNO: Cosimo Venere (1 – Coppa Italia)

COPERTINO:

GROTTAGLIE: Matias Fernandez (1 – Coppa Italia); Mohamed Diarrassouba (1 – Coppa Italia)

LEVERANO:

MESAGNE: Mario Lazzoi (2); Alessandro Marchionna (3, pugno al portiere avversario a fine gara)

OTRANTO:

R. PUTIGNANO:

RINASCITA REFUGEES: Steven R. Goma (1)

RS CRISPIANO: Andrea Magli (2); Daniele Dima (2); Angelo De Bartolomeo (1 – Coppa Italia)

SAVA: Pietro Lomartire (1)

TAURISANO: Giuseppe Imperato (1 – Coppa Italia)

TERRE ACAYA-ROCA: Oscar Greco (all. fino al 24-10-24); Christian De Nigris (4, spinte e calci ad alcuni avversari, tentando di reiterare tali gesti); Danilo Luperto (3, schiaffo allo stomaco ad un avversario); Bernardo Makovic (1)

TREPUZZI: Nicolò Miccoli (2 – Coppa Italia); Denis Mbappe (1 – Coppa Italia)

V. LOCOROTONDO:

V. MATINO: Angelo De Benedictis (all., 1 – Coppa Italia)

VEGLIE:

Gara Virtus Matino-Trepuzzi dell’8/9/24: il ricorso del Matino si discuterà il prossimo 8 ottobre