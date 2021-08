LECCE – Corvino presenta Gendrey e fa il punto sul mercato: “Non arriveranno calciatori del Chievo”

Dopo quella di Arturo Calabresi, l’Us Lecce, oggi, ha presentato Valentin Gendrey, difensore francese classe 2000, di ruolo esterno destro. Gendrey è originario di Guadalupa ed ha militato, sino a pochi giorni fa, nell’Amiens, seconda lega francese.

A fare gli onori di casa, il dt Pantaleo Corvino: “Gendrey è un altro giovane calciatore che va ad arricchire il patrimonio del nostro club. È cresciuto nell’Amiens da cui, vent’anni fa, presi il portiere Coqu che vinse tre tornei Primavera col Lecce. Spero che ci porti bene come ha fatto Coqu. È stato anche nazionale francese under 18, con quattro presenze, e questo non è un valore da poco. Arriva a titolo definitivo per tre anni con opzione per altri due. Fisicamente è molto prestante, più portato a difendere che ad offendere. Non arriva a fondo campo, per quello ci saranno gli esterni offensivi e prenderemo dei calciatori adeguati a questo. Ha un piede buono per essere un difensore, si fa rispettare in fase aerea ed è tosto nei contrasti. Lo aiuteremo a migliorare qualche difetto che ha. Per il campionato italiano deve avere più concentrazione. Se migliorerà in questo, potrà crescere e poi, a seconda di come si ambienterà, valuteremo il suo apporto”.

PUNTO MERCATO – “Sono usciti Dubickas, Pierno, Calderoni e Zuta. Ce ne saranno altre di uscite, un portiere, tre marcatori, un esterno difensivo e un esterno offensivo. Maselli? Lo cederemo in prestito per farlo giocare. Per Monterisi aspettiamo le valutazioni del mister. Poi, dopo la partita in Olanda, vedremo se ci saranno da fare altre considerazioni. Siamo alla ricerca di un marcatore, ma anche due. Arriveranno anche due esterni offensivi. Noi giocheremo con un solo attaccante. In rosa ne abbiamo due, Coda e Rodriguez, ma la stagione lunga ci farà cercare una terza punta. Ci auguriamo di avere altri elementi in crescita in altri settori del campo. Dal Chievo non arriverà nessuno perchè i suoi ex calciatori sono elementi che si trovano in questa posizione federale e aumentano i costi d’ingaggio e degli agenti, alterandoli. Inserire ingaggi alterati in un gruppo nel quale stiamo cercando di calmierare gli equilibri, non va bene. Dove cercheremo? Italia o estero, dove troveremo potenzialità migliori a costi equilibrati. Stiamo facendo gli straordinari per allestire una squadra completa prima dell’inizio del campionato. Qualsiasi tecnico lo vorrebbe e ci impegneremo per dare una rosa quasi al completo prima possibile”.

GENDREY – “Ammiro molto Lahm, nasco come terzino destro ma mi sono anche adattato a fare il centrale. Le prime impressioni qui? Fa davvero caldo! Ottime impressioni, il gruppo si è subito aperto e stanno facendo di tutto per inserirmi nello spogliatoio. Vengo qui per imparare. Il mister mi ha fatto un discorso che mi ha dato grande carica, ora cercherò di ripagare la fiducia sul campo”.

(foto: V. Gendrey, ©Us Lecce)