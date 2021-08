TIM CUP – Lecce, esordio a Parma: il tabellone completo e gli accoppiamenti dei primi turni

Ufficializzato il tabellone di Tim Cup 2021-22. Il Lecce esordirà a Parma nel secondo turno: si gioca il pomeriggio di Ferragosto alle 18 (diretta Italia 1).

Nel turno preliminare dell’8 agosto, si giocheranno le seguenti gare: Alessandria-Padova, Ternana-Avellino, Perugia-Sudtirol, Como-Catanzaro.

Gli accoppiamenti del primo turno: Sampdoria-(Alessandria/Padova), Torino-Cremonese, Cagliari-Pisa, Cittadella-Monza, Fiorentina-Cosenza, Benevento-Spal, Venezia-Frosinone, Bologna-(Ternana/Avellino), Genoa-(Perugia/Sudtirol), Salernitana-Reggina, Udinese-Ascoli, Crotone-Brescia, Spezia-Pordenone, Parma-Lecce (al secondo turno, la vincente affronterà Spezia o Pordenone), Empoli-Vicenza, Verona-(Como/Catanzaro).

Tutte le gare sono in partita secca sul campo della squadra col miglior ranking, tranne le semifinali che si disputeranno in partite di andata e ritorno. I sedicesimi sono in programma per il 15 dicembre; gli ottavi il 12 e 19 gennaio; i quarti il 9 febbraio; le semifinali il 2 marzo e il 20 aprile; la finale l’11 maggio.