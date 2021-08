ECCELLENZA/B – Mercato, ufficializzazioni, riconferme: il punto sulle squadre del girone B

Vediamo quali sono stati gli ultimi accadimenti settimanali nelle società del girone B di Eccellenza pugliese.

UGENTO – Dopo il difensore Luca Carrozzo e il centrale difensivo Simone Cassano, la società giallorossa ha chiuso con Andrea Cicerello, centrocampista esterno classe 1996, ex Uc Bisceglie, Nardò, Francavilla e con un passato nei settori giovanili di Lecce e Napoli.

Ufficialità: Luca Carrozzo (d), Simone Cassano (d), Andrea Cicerello (c).

Allenatore: Andrea Salvadore (nuovo)

—

TOMA MAGLIE – Una nuova ufficialità dopo quelle di Giuseppe Negro e le riconferme di Adriano Esposito e Stefano Pasca. Si tratta del difensore centrale argentino Mateo Cassini, ex Rosario Central, Gaeta, Itri, Arce, Formia e Insieme Ausonia.

Ufficialità: Giuseppe Negro (a), Adriano Esposito (p), Stefano Pasca (d), Matteo Cassini (d).

Allenatore: Claudio Luperto (riconfermato)

—

DC OTRANTO – Espletate le pratiche per l’iscrizione al prossimo torneo di Eccellenza, la società biancazzurra ha ufficializzato l’organigramma per la stagione 2021-22. Presidente: Giovanni Mazzeo; vice presidenti: Giuseppe De Cagna, Christian Russo; direttore generale: Luca Leucci; tesoriere: Domenico Nicolazzo; direttore sportivo: Fabrizio Russo; segretario generale: Rocco Filippo; team manager: Daniele Conte; responsabile del settore giovanile: Antonio Ruggeri.

Ufficialità: –

Allenatore: Andrea Manco (riconfermato)

—

DEGHI – Come preannunciato dal presidente Paglialunga, la compagine orange, per la prossima stagione, non sarà ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza, ma punterà sul settore giovanile.

—

GALLIPOLI – Dopo le riconferme di Diego Manisi, Giuseppe Sindaco, Antonio Mangione, Gabriele Greco, Miguel Medina, Daniele De Leo, Lorenzo Santomasi, Samuele De Santis, Antonio Papallo e Gabriele Carrino, sono stati ufficializzati altri quattro nuovi elementi: Umberto Solidoro, gallipolino doc, ex Ugento; Andrea Maiolo, che ritorna a Gallipoli dopo due stagioni, ex Ugento; Damian Soria, ex Vieste e Ugento; Ayrton Hundt, difensore centrale argentino, classe 1997, nella scorsa stagione in Eccellenza laziale e siciliana. Il ds Leucci riferisce che, entro il 9 agosto, la rosa completa sarà in campo agli ordini di mister Oliva. La presidentessa Vella: “Felice di una perfetta organizzazione e per avere una rosa completa sin dai primi giorni. Ringrazio l’amico Fabrizio Miccoli per aver supportato Mimmo Oliva in alcune scelte tecniche”. Nei giorni scorsi, l’amministratore Giuseppe Buccarella ha presentato ufficialmente alla squadra il team manager Vito Faggianelli.

Ufficialità: Diego Manisi (a), Giuseppe Sindaco (a), Antonio Mangione (d), Gabriele Greco (a), Miguel Medina (a), Daniele De Leo (d), Lorenzo Santomasi (a), Samuele De Santis (p), Antonio Papallo (d), Gabriele Carrino (d), Umberto Solidoro (d), Andrea Maiolo (c), Damian Soria (c), Ayrton Hundt (d).

Allenatore: Mimmo Oliva (nuovo)

—

GROTTAGLIE – Il presidente Carmelo La Volpe ha riconfermato sia mister Gerardo Viscido, come allenatore, sia Antonio Bruno come direttore sportivo. S’interrompe la collaborazione con il dirigente Emanuele Boccuni.

Ufficialità: –

Allenatore: Gerardo Viscido (riconfermato)

—

SAVA – Dopo la serie di ufficialità della scorsa settimana, arrivano anche quelle che riguardano il difensore Mattia D’Ambrosio, classe 2002, riconfermato; Massimiliano Calò, difensore classe 1991, ex Manduria; i rinnovi di Alessandro De Gregorio, esterno 2002, e Samuele De Luca, mediano 2001.

Ufficialità: Fabiano Cimino (d), Salvatore D’Arcante (c), Rocco Girardi (a), Stefano Amaddio (d), Giuseppe Aquaro (d), Gianluca Giammarruco (c), Angelo Maraglino (p), Nanni Riezzo (a), Alessio Zaccaria (c), Vincenzo Molfetta (a), Andrea Beltrame (a), Gabriele Greco (c), Jacopo Arcadio (p), Giuseppe D’Ettorre (c), Paolo Procida (a), Daniele Fabiano (d), Mattia D’Ambrosio (d), Alessandro De Gregorio (c), Samuele De Luca (c).

Allenatore: Giuseppe Passariello (riconfermato)

—

S. MASSAFRA – Dopo la separazione con mister D’Alena, il club è alla ricerca di un suo sostituto. Intanto è stata portata a termine la procedura per l’iscrizione al prossimo campionato.

Ufficialità: –

Allenatore: –

—

CASTELLANETA – Nuovo organigramma societario. la società del neo presidente Gino Montella, dopo aver comunicato l’adempimento delle pratiche d’iscrizione al campionato, ufficializza mister Pasquale D’Alena come allenatore; Luigi Volume, responsabile dell’area tecnica; Giuseppe Gamarro, vice allenatore; Massimo Napolitano, preparatore dei portieri; Nico Surico, preparatore atletico; Antonio Pappalepore e Francesco Festa, collaboratori tecnici; Francesco Silvestri, responsabile area medica; Luigi Donvito, fisioterapista; Vito Nocco, massaggiatore. Il primo tesserato è Nicola Pinto, esterno di centrocampo classe 2000, nell’ultima stagione al Massafra.

Ufficialità: Nicola Pinto (c).

Allenatore: Pasquale D’Alena (nuovo)

—

MARTINA – Prime due ufficializzazioni in casa biancazzurra: riconfermati il difensore Daniele Fruci, con esperienze in B, C e D e dall’anno scorso al Martina, e Cristiano Ancora, bomber di razza con più di 300 presenze nei dilettanti, molte delle quali in Serie D, e oltre cento gol all’attivo. Lo staff tecnico che collaborerà con mister Pizzulli: Sergio Musa, preparatore atletico; Vincenzo Moncelli, collaboratore tecnico; Lorenzo Fasciano, allenatore dei portieri; Alessio Carrieri, team manager.

Ufficialità: Daniele Fruci (d), Cristiano Ancora (a).

Allenatore: Massimo Pizzulli (riconfermato)

—

GINOSA – Primi arrivi ufficiali. Firma Marco Schina, portiere classe 1996, con diverse esperienze in D; arriva anche Alessandro Gallitelli, portiere classe 2001, ex Martina, Corato e Massafra; il tris di portieri si completa con Gabriele Fanelli, under riconfermato.

Ufficialità: Marco Schina (p), Alessandro Gallitelli (p), Gabriele Fanelli (p).

Allenatore: Tony Pizzulli (riconfermato)

—

MANDURIA – Ci sono buone nuove per lo storico club biancoverde. La società è iscritta al prossimo campionato di Eccellenza. Ha avuto effetti positivi, quindi, il lavoro del commissario Giuseppe Pastorelli, nominato dal Comune. Si attende di conoscere il nome dell’allenatore che guiderà la squadra.

Ufficialità: –

Allenatore: –

—

RACALE – È “Work in progress” la società del presidente Francesco Cimino, che sarà il presidente del club biancazzurro anche nella prossima stagione.

Ufficialità: –

Allenatore: –

—

