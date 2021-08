VIRTUS MATINO – Presentati staff tecnico e organigramma per la stagione 2021-22

Giornata di presentazioni ufficiali e primo step per la Virtus Matino, ieri pomeriggio. Il club biancazzurro, guidato da Cristina Costantino, ha reso noti l’organigramma ufficiale e lo staff tecnico per l’imminente esordio in Serie D.

L’intervento della presidentessa Costantino: “È un onore per me parlarvi del Progetto Polisportiva Virtus Matino che corona il sogno della Serie D partendo dalla Terza Categoria, in soli cinque anni, con cinque promozioni consecutive e dopo essere usciti vincitori in un campionato difficile, per tanti versi, come quello dello scorso anno tra Covid, stop e poi ripresa del campionato, playoff, semifinali, finale di girone, finalissima. Il progetto continua con la fase di crescita anche in Serie D con grandi obiettivi, puntando ulteriormente sui giovani, non per puro scopo di risparmio economico, ma per raccogliere il loro entusiasmo nel misurarsi nel calcio, cosa che ci ha insegnato anche la nazionale di Mancini ad altissimi livelli. Ci presentiamo in Serie D dopo 29 anni da quando mio padre guidò il Matino nella quarta serie, sfiorando negli anni ’90 l’approdo in C. La nostra scalata dalla Terza Categoria alla D si è contraddistinta anche per le varie virtù e qualità tecniche, tattiche e mentali, per la solidità societaria e anche per il rigore economico con cui abbiamo guardato con oculatezza alle uscite. Ovviamente, purtroppo, gli introiti sono sempre pochi, ma ce li facciamo bastare, programmando e quadrando i bilanci in anticipo. Il Covid ha messo a dura prova le nostre potenzialità, come quelle di tutti i club. Siamo addirittura arrivati alla vittoria del campionato chiudendo il bilancio di uscita con solo cinque mensilità a libro paga, rispetto alle otto iniziali, come da calendario di inizio stagione. Purtroppo questa è solo una consolazione, visto che la pandemia ci ha tenuto lontano dai nostri tifosi per quasi due stagioni. Puntiamo, per il terzo anno di fila, sulla freschezza, genuinità, determinazione del nostro competente mister Branà, che si presenta da tecnico debuttante in Serie D con tanta fame e voglia di dimostrare. E noi sappiamo quanto lui ci tenga a proporre il più bel Matino che si possa vedere. In questo progetto di costruzione, oltre alla società, al tecnico, c’è un prezioso lavoro del nostro direttore sportivo Gianni Inguscio che, negli ultimi due anni, ha lavorato a fari spenti, facendo parlare le sue scelte sul campo. I vari Giambuzzi, Facundo, Ruibal, Marin e tanti altri ancora, sono la testimonianza del frutto del suo lavoro, tanto che ora questi calciatori sono richiestissimi da diversi club di tutta Italia. E quindi, anche quest’anno, sono convinta che il nostro direttore farà la differenza e saprà stupirci”.

Questo l’organigramma della Virtus Matino 2021-22:

Presidente: Cristina Costantino

Presidente onorario: Rocco Costantino

Vicepresidente e direttore generale: Elvis Marsano

Area organizzativa

Responsabile comunicazione: Laura Romano

Social media manager: Mattia Fasano

Channel club: Matino Calcio Live

Area marketing

Consigliere con delega alla ricerca di risorse: Claudio Angelè

Responsabile Matino Calcio Live – Ricerca e marketing: Simone Roppoca

Staff tecnico

Direttore sportivo: Gianni Inguscio

Allenatore: Giuseppe Branà

Allenatore in seconda e preparatore atletico: Simone Carrozzo

Allenatore portieri: Alex Vetrugno

Staff medico

Medico sociale: Domenico Alemanni

Fisioterapista/Osteopata: Stefano Maruccio

Magazziniere: Sergio Stefano

Settore giovanile

Responsabile logistica, strategy, area tecnica under 19: Gianni Provenzano

Responsabile fasce basse settore giovanile: Roberto De Giorgi

Allenatore settore giovanile: Andrea De Marco

(foto, da sinistra: G. Inguscio, G. branà, C. Costantino)