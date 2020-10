LECCE – Corini tra scelte tattiche e acciacchi: “Due punte e trequartista, si può. Ma Falco…”. I convocati

Domani il Lecce torna in campo in trasferta, andando in scena al San Vito-Marulla di Cosenza. Sfida ostica che mister Eugenio Corini ha presentato quest’oggi in conferenza stampa.

Il tecnico ha esordito parlando della condizione di alcuni dei suoi elementi: “Zuta è uscito malconcio dalla gara con la Cremonese. Non è al top, ma abbiamo comunque Calderoni pronto sulla sinistra. Mi dispiace per l’infortunio di Listkowski, che stava facendo molto bene, e credo che fino all’Entella non lo avremo a disposizione. Potrei non avere dall’inizio Mancosu. Il capitano ha svolto lavoro di gruppi negli ultimi due giorni, ma è chiaro che non è ancora al massimo. Infine c’è Falco, che ha saltato la rifinitura perché indisposto. Le sue condizioni saranno valutate direttamente domani”.

C’è la concreta possibilità che si registri un cambio di modulo: “Avere a disposizione tante alternative è importante, così come pesano i cambiamenti in corso d’opera e mercoledì lo abbiamo visto. Questo collettivo può benissimo giocare con due punte ed un trequartista palleggiatore come Falco, ma anche con Falco più avanti e Mancosu tra le linee ad inserirsi, come fatto in passato. In attacco le scelte non mancano, di certo questa squadra ha l’attitudine a giocare con tre elementi offensivi”.

Infine, sull’avversario: “Occhiuzzi ha fatto un lavoro straordinario, con quattro pari affrontando anche Spal e Cittadella. La salvezza precedente invece sembrava quasi insperata. Sono pericolosi quando giocano in profondità con Carretta e Baez. Sappiamo che affronteremo una squadra che sta facendo molto bene, oggettivamente solida. Abbiamo preparato la partita per capire dove essere attenti e dove andare a far male al Cosenza“.

***

Ecco la lista dei convocati per il match di domani:

1. Bleve

5. Lucioni

6. Meccariello

7. Paganini

8. Mancosu

9. Coda

10. Falco

11. Adjapong

13. Rossettini

14. Stepinski

15. Monterisi

17. Dermaku

20. Pettinari

21. Gabriel

22. Vigorito

23. Bjorkengren

24. Zuta

25. Gallo

27. Calderoni

32. Lo Faso

34. Maselli

37. Majer

53. Henderson

77. Tachtsidis