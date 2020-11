LECCE – Corini si gode il bis: “Gara complicata, un plausi a tutti e ai nostri tifosi che ci scaldano a distanza”

Seconda vittoria in fila, ma, soprattutto, una prestazione più che convincente con un Mancosu super. Mister Eugenio Corini si gode il successo del suo Lecce sull’Entella, ma anche qualche ora in più di relax, visto lo stop della Serie B per via delle nazionali. I giallorossi ritorneranno in campo sabato 21 novembre alle 14 contro la Reggiana.

Così l’allenatore bresciano: “Partita complicata contro una squadra che era partita molto bene. Dopo i primi venti minuti di assestamento abbiamo iniziato a fare bene le nostre cose, trovando anche il vantaggio“. Su Coda: “Sta facendo bene, ma oggi (ieri, ndr) i ragazzi hanno lavorato bene tutti e devo far loro un plauso. Questa è una vittoria che dedichiamo a noi stessi e ai tifosi, che comunque ci seguono con molto calore anche a distanza”. Su Mancosu: “Ha lavorato da leader”.