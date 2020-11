VIRTUS FRANCAVILLA – Giornata da dimenticare, la Casertana ne infila tre e porta a casa tutto il bottino. Tabellino, risultati e classifica

Dopo due vittorie e un pareggio, s’interrompe la risalita della Virtus Francavilla, battuta a domicilio dalla Casertana per 1-3. Buon avvio dei locali che si fanno pericolosi prima con Castorani, poi con Mastropietro. Al 17′ è Carillo a metterci una pezza e a evitare il vantaggio biancazzurro. La Casertana prende coraggio: prima, al 21′, Cuppone prova i riflessi di Crispino che è pronto a deviare in angolo; al 22′, poi, è sempre Carillo a sbloccare gli equilibri per il vantaggio campano. La gara si fa spigolosa e fioccano i cartellini gialli. Al riposo si va sul vantaggio ospite di misura.

In avvio di ripresa la Virtus sembra determinata a trovare il pari e ci va vicina con Giannotti, la cui conclusione, però, vola troppo alta. E la Casertana, allora, ne approfitta al 7′ per raddoppiare e blindare i tre punti con una rete di Cuppone. La giornata no per la squadra di Trocini continua al 17′: rigore per la Virtus (ed espulsione per Buschiazzo che rimedia il doppio giallo), ma, dal dischetto, Perez spreca tutto sparando il pallone alle stesse. È la mazzata finale per la formazione brindisina che prende il gol dello 0-3 al 24′ grazie ad uno spunto di Icardi. Poco dopo la mezzora, l’effimera rete della bandiera, siglata da Sperandeo.

La compagine del presidente Magrì rimane, così, ferma a quota 8 in classifica. Ma c’è subito una pronta occasione di riscatto, anche se, sulla carta, sarà una sfida molto complicata: mercoledì, alle ore 15, trasferta sul campo della capolista Ternana.

IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA-CASERTANA 1-3

RETI: 22′ Carillo (C), 51′ Cuppone (C), 70′ Icardi (C), 756′ Sperandeo (VF)

VIRTUS FRANCAVILLA: Crispino, Delvino, Caporale, Sperandeo, Giannotti, Franco, Castorani (83′ Buglia), Ekuban, Nunzella, Perez, Mastropietro (72′ Di Cosmo). All. Trocini.

CASERTANA: Avella, Hadziosmanovic, Buschiazzo, Carillo, Setola, Izzillo, Bordin, Icardi (85′ Santoro), Cavallini (55′ Mtese, 64′ Ciriello), Varesanovic, Cuppone. All. Guidi.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.

NOTE: ammoniti Hadziosmanovic (C), Caporale (VF), Cuppone (C), Nunzella (VF); al 62′ espulso Buschiazzo (C) per doppia ammonizione. Al 62′ Perez (VF) sbaglia un calcio di rigore.