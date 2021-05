LECCE – Corini ha voglia di pronto riscatto: “Abbiamo tutto per rifarci con il Monza, ma sarà tosta”. I convocati

Il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha parlato in tarda mattinata in conferenza stampa alla vigilia del match con il Monza di domani pomeriggio.

La voglia di reagire subito è tanta: “La squadra ha avuto grande continuità di rendimento nel corso dei mesi. Ci siamo già rialzati dopo la SPAL. Alla squadra ho detto che in tarda notte sabato non riuscivo a dormire per il dolore del ko e ho visto un documentario su Sky Arte sui Coldplay. Dicevano che da giovani non riuscivano a sfondare ma hanno perseverato nonostante le difficoltà. Ho fatto questo esempio per dire che sognando in alto ci si assume delle responsabilità. Questa voglia deve venir fuori quando la strada si fa più dura e stretta. I ragazzi hanno tutte le caratteristiche fisiche, tecniche e mentali per uscirne”.

Non manca un messaggio per i tifosi: Comprendo la delusione per il ko con il Cittadella. Posso garantire ai tifosi che il gruppo è coeso ed ha grandissima voglia di fare bene. Chiedo loro di stare vicini e di supportare come hanno sempre fatto la squadra che, questo posso garantirglielo, non lascerà nulla di intentato”.

Sulla formazione: “Pettinari non sarà disponibile in queste tre partite. Su Calderoni eravamo più preoccupati ma gli esami ci hanno dato qualche speranza in più per la Reggina o per l’Empoli. Yalcin è arrivato fuori condizione tra Covid e assenza dei campi, ho provato a dargli minutaggio ed in più ora è in Ramadan. Può trovare lo spazio per dimostrare le sue qualità, magari a gara in corso. Stepinski ha caratteristiche importanti, ha giocato meno perché negli ultimi mesi abbiamo giocato in modo diverso. E’ una soluzione che sto prendendo in seria considerazione per l’undici da schierare titolare. Per sostituire Majer ho provato anche stamattina un paio di soluzioni e ne ho una terza. Voglio prendermi qualche ora ancora per decidere ed ai ragazzi non ho ancora comunicato la formazione anche perché sto studiando bene le qualità del Monza. Listkowski manca da tanto tempo ma magari potrà dare una mano a gara in corso per questi impegni conclusivi”.

Occhio all’avversario: “Nell’ultima gara il Monza ha giocato con il 3-5-2, non so se è stata una scelta strategica o dettata dalle assenze. In alternativa fanno il 4-3-1-2 o 4-3-3 e noi siamo pronti in entrambi i casi. All’andata era un momento particolare, dopo tante gare consecutive. E’ vero che all’inizio loro palleggiarono di più, mentre noi uscimmo più alla lunga prendendo coraggio. Dobbiamo contenerli ed essere intensi per poi cercare di prenderci il vantaggio”.

Gli infortuni a cui ha fatto riferimento Corini sono stati comunicati dal club attraverso una nota stampa:

Pettinari si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso lo “Studio Radiologico Quarta Colosso” di Lecce che ha evidenziato una lesione di primo grado ai flessori della coscia destra. “L’U.S. Lecce comunica che l’attaccante Stefanosi è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso lo “Studio Radiologico Quarta Colosso” di Lecce che ha evidenziato una lesione di primo grado ai flessori della coscia destra.

Il difensore Marco Calderoni si è sottoposto questa mattina ad ecografia presso il Check-Up Centre di Cavallino che ha messo in evidenza un ispessimento della fascia del flessore dell’alluce piede destro”.