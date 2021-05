FEMMINILE – Tomei-Capello e il Lecce va: steso il Monreale. Indino: “Il futuro? Si chiama Pescara”

Successo targato Tomei-Capello per il Lecce Women che supera agevolmente il Monreale e si porta a due punti dal quarto posto nel girone D di Serie C femminile.

Pratica archiviata già dopo un quarto d’ora, anche se le salentine avrebbero potuto tranquillamente incrementare il gap se non avessero fallito tante occasioni da rete, tra cui figurano due pali colpiti da Cazzato e D’Amico.

“Era importante vincere e ci siamo riuscite, certo avrei preferito conquistare i tre punti in maniera differente – ha commentato l’allenatrice del Lecce Women, Vera Indino -. Non abbiamo giocato la partita così come l’avevamo preparata durante la settimana, posso immaginare che il caldo abbia influito sulla prestazione delle mie calciatrici. La vittoria è meritata, certo con un po’ di attenzione in più avremmo potuto segnare qualche altro gol. Il futuro? Per noi si chiama Pescara, domenica ci attende una partita difficilissima. Come ho detto di recente, torneremo a guardare la classifica soltanto a fine stagione. Ora pensiamo ad affrontare al meglio le prossime sei partite”.

–

IL TABELLINO

Cavallino, Kick-Off

domenica 2 maggio 2021, ore 11

Serie C/D femminile – giornata 16

LECCE WOMEN-MONREALE 2-0

RETI: 6′ pt Tomei, 15′ pt Capello

LECCE WOMEN: Shore, Bengtsson, Felline, Tirabassi (45′ st Polo), Costadura, Marsano (31′ st De benedetto), Tomei (46′ st Maci), Guido, Cazzato, Capello (26′ st Margari), D’Amico. A disp. Rizzon, De Punzio, Durante, Vitti, Spedicato. All. Indino.

MONREALE: Figuccia, Todaro, Ravvolgi, Incontrera, Carollo (23′ st Barone), Marrone (42′ st Spinelli), La Mattina (30′ st Ficarotta), Buttacavoli (1′ st Ribellino), Priolo, Viscuso. All. Rizzolo.

ARBITRO: Iurino di Venosa.

NOTE: Gara a porte chiuse. Ammonite Bengtsson, Buttacavoli, Barone. Rec. 1 e 6.

—

RISULTATI (giornata 16): Chieti-Ternana 1-0, Sant’Egidio-Pescara 2-0, Trani-Formello 0-3, Crotone-Palermo 1-6, Lecce-Monreale 2-0. Ha riposato: Res Roma.

CLASSIFICA: Palermo 37 – Chieti 35 – Res Roma* 29 – Lecce Women* 27 – Ternana 18 – Trani e Pescara* 17 – Formello 16 – Monreale* e Sant’Egidio 13 – Crotone 2.

PROSSIMO TURNO (9 maggio ore 15): Monreale-Crotone, Formello-Res Roma, Palermo-Chieti, Pescara-Lecce Women, Ternana-Apulia Trani. Riposa: Sant’Egidio.

(foto: Tomei e Capello – ©Coribello-SalentoSport)