LECCE – Corini: “Felice ed orgoglioso della prova dei ragazzi. Mancato il guizzo per vincerla”

Tutto sommato è un mister Eugenio Corini soddisfatto quello che analizza il pari interno contro il Pordenone. Queste le parole ex Brescia al termine dell’esordio stagionale.

BUONA PRESTAZIONE – “È stata una prestazione buona. Nei primi 15 minuti eravamo troppo nervosi e questo ha consentito al Pordenone di essere pericoloso. Piano piano però la squadra si è sistemata ed abbiamo cominciato a lavorare bene, ad essere pericolosi riuscendo a chiudere la prima frazione in maniera ordinata. Nel secondo tempo abbiamo sempre avuto il possesso della palla cercando di creare gioco, riuscendo a creare alcune situazioni pericolose per sbloccare. La sensazione è che avremmo potuto vincerla ma è mancata la situazione decisiva per andare in goal. Valutando nel complesso la gara sono contento della prova considerando come siamo arrivati a giocare questo appuntamento con pochi uomini a disposizione e le poche amichevoli che abbiamo potuto disputare. Felice ed orgoglioso della prova dei miei giocatori.”

PERCORSO DI CRESCITA – “La squadra ha prodotto ma per le qualità che abbiamo possiamo e dobbiamo produrre di più e cercare di essere decisi in fase di finalizzazione. Siamo all’inizio di un percorso ed è normale che ci siano molti miglioramenti da fare”.

CAMBIO IN CABINA DI REGIA – “Con Jacopo abbiamo lavorato tre settimane nel ruolo di play, ma ho preferito mettere Majer in quel ruolo. Zan è un calciatore dinamico e messo in quella posizione, avrebbe consentito a Petriccione, di alzare il proprio raggio d’azione di alcuni metri e permettendogli di uscire in maniera pulita palla al piede, considerate anche le caratteristiche del Pordenone. Mi sono piaciuti entrambi per la prestazione e per quanto abbiano prodotto in campo”.

CODA – “Con questo schema tattico può succedere che il riferimento centrale in alcune circostanze lo sia. Dobbiamo riempire meglio l’area e lavorare sulle catene esterne. Massimo ha fatto una buona partita come tutti. Dobbiamo servirlo di più ma non dimentichiamo che abbiamo affrontato una squadra solida e di valore, che lo scorso anno ha disputato le semifinali playoff”.

COPPA ITALIA – “Valutiamo se possiamo recuperare qualcuno per l’impegno di mercoledì, sempre però pensando alla partita di Ascoli. La gara di mercoledì ci permette di mettere minuti nelle gambe. Bisogna fare i conti con i prossimi impegni, ma anche con la volontà di proseguire il nostro percorso in Coppa Italia”.