LECCE – Colombo e l’occasione Serie A: “Opportunità che voglio sfruttare. Un onore farlo in giallorosso”

Prime parole da giocatore del Lecce per Lorenzo Colombo, giovane attaccante giallorosso presentato questa mattina in conferenza stampa.

L’ex Milan si è detto onorato dell’occasione giallorossa: “Ricordo molto bene la partita con il Lecce dell’anno scorso a Ferrara, quella in cui realizzai il momentaneo 1-1, soprattutto perché incontrai una squadra che mi colpì molto. Anche per questo sono molto felice di vestire la maglia del Lecce, per me rappresenta un grande onore. La maglia numero 9? Ne stiamo parlando con Ceesay e ancora non abbiamo deciso. Le alternative sono la 11 o la 29 che però è occupata. In ogni casa non è certo importante come fare bene nella mia nuova squadra”.

Mancosu e Meccariello gli hanno parlato bene di Lecce: “Ho parlato con loro, mi hanno parlato molto bene del club, del calore dei tifosi e della città in generale. Mi hanno garantito che ti innamori facilmente dell’ambiente Lecce, in cui è garantito dare l’anima per la maglia e la città”.

Colombo sperava molto in un’offerta di mercato come quella ricevuta: “Sinceramente non pensavo di restare al Milan. Volevo avere l’opportunità di giocarmi al meglio le opportunità per dimostrare chi sono. Ci speravo molto alla chiamata dalla Serie A, ci tenevo molto a potermi esprimere in un palcoscenico del genere e farlo con la maglia del Lecce è qualcosa di bellissimo nonché una grande occasione che non voglio sprecare”.

Ecco quello che gli chiede Baroni: “Il mister mi sta chiedendo molto di giocare con la squadra, di venire tanto incontro per legare il gioco ma anche di riconoscere lo spazio libero per attaccare la profondità. E, soprattutto, di attaccare con grinta e voglia la porta, perché alla fine la cosa più importante è sempre il gol. Mi fa molto piacere trovare un mister con queste idee, perché ti consente di esprimerti al meglio e ti fa migliorare molto le caratteristiche descritte prima”.

Sul tifo salentino: “Giocai al Via del Mare verso la fine di un campionato che il Lecce stava per vincere. Ho trovato di fronte uno stadio che ti mette la voglia di giocare, il suo calore si è sentito sin dal riscaldamento. Per me è un piacere giocare dall’altra parte, con il tifo giallorosso a proprio favore nonché rappresentare una tifoseria del Lecce. In Serie A tifosi del genere danno una grande mano ed a noi serve questo. Il loro calore è per noi un uomo in più che può davvero fare la differenza. E’ un grandissimo stimolo lavorare in certi ambienti, giocare per squadre come il Lecce ti spinge a dare di più anche quando l’ostacolo è molto alto”.

Uno sgambetto all’Inter sarebbe gradito: “Potrei definire quel match quasi come un derby per me. Per noi sarà fondamentale perché è l’inizio di un cammino in un campionato così importante. Spero di fare anche un favore ai tifosi milanisti oltre che far gioire la città di Lecce”.