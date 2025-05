LECCE – Chiusura di campionato col botto: le ultime bordate dal Giudice sportivo

Chiusura di campionato col botto in casa Lecce dove arrivano le ennesime bordate dal Giudice sportivo.

Andando con ordine: ammenda di 15mila euro a titolo di responsabilità diretta in relazione al comportamento del proprio presidente, Saverio Sticchi Damiani, multato di altri 15mila euro. Nel dettaglio: “per avere, al termine del primo tempo, dalla tribuna rivolto critiche gravemente irrispettose agli ufficiali di gara, nonché, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto all’arbitro ulteriori critiche irrispettose sull’equità del proprio operato”; cinquemila euro di ammenda per il minuto di silenzio non rispettato dai tifosi; tremila euro per lancio di un petardo e una bottiglietta di plastica nel recinto di gioco. Proseguiamo: una giornata di squalifica e ammenda di 5.000 euro per Claudio Vino, team manager del Lecce, “per avere, al 47′ del primo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto agli ufficiali di gara un’espressione offensiva”; ammenda, di diecimila euro per Sandro Mencucci, ad giallorosso, “per avere, al termine del primo tempo, dalla tribuna rivolto critiche gravemente irrispettose agli ufficiali di gara”; una giornata di squalifica, infine, per Fabio Micarelli, collaboratore di mister Giampaolo, “per avere, al 47′ del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente l’operato arbitrale”.

Capitolo calciatori: Ante Rebic chiude la sua “splendida” annata col Lecce raccogliendo un paio di giornate di squalifica e un’ammenda di 15.000 euro “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto a un assistente più volte un’espressione irriguardosa indirizzata agli ufficiali di gara, oltre a una critica irrispettosa al direttore di gara pronunciata a fine gara”; una giornata a Santiago Pierotti per l’espulsione subita al 47′ del primo tempo.

Le altre decisioni: due giornate e ammenda di diecimila euro per Alessio Romagnoli (Lazio); una giornata e ammenda di diecimila euro per Ondrej Duda (Verona); una giornata per Jaka Bijol (Udinese), Pepe Reina (Como), Botond Balogh (Parma), Hakan Calhanoglu (Inter), Mehmet Celik (Roma), Gabriel Strefezza (Como).

Ammende a società: 8.000 euro all’Atalanta e al Bologna; 7.000 euro al Napoli; 5.000 euro al Verona e all’Inter; tremila euro alla Lazio e al Venezia.

—

(Totale ammende per comportamento dei tifosi 2024-25: 120.000 euro. Totale 2023-24: 131.500 euro; totale 2022-23: 70.000 euro. In tre anni: 321.500 euro).