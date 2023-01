LECCE – Cassandro si presenta: “Felice di essere in una piazza così calda. Lavorerò per farmi trovare pronto”

Prime parole da calciatore del Lecce per Tommaso Cassandro, arrivato dal Cittadella per rinforzare la fascia destra della difesa salentina e presentato quest’oggi.

Il difensore sa bene che dovrà sudare per ritagliarsi lo spazio: “Ho visto diverse partite del Lecce. Penso sia una squadra ben collaudata, che segue le indicazioni del mister. Arrivo in punta di piedi, so che la squadra sta facendo molto bene. Io ci metterò dedizione ed impegno, il resto arriverà come le opportunità. Sta a me poter dimostrare di essere utile alla squadra”.

Cassandro è stato avversario del Lecce anche quest’anno: “Trovare il Lecce ad agosto era diverso, c’era una squadra da completare. Mi ha fatto molto piacere giocare in uno stadio del genere, con un pubblico così caloroso. La partita andò in un certo modo, ma ciononostante l’identità del gioco già si vedeva così come ad inizio campionato. In quell’occasione posso dire che fummo molto fortunati”.

La trattativa non lo ha distratto: “Sono iniziate a circolare le prime voci a gennaio, ed ovviamente mi faceva piacere. Francamente non ci pensavo molto, dovevo aiutare la mia squadra che era in un momento di difficoltà e l’ho fatto anche nella vittoria di Pisa. Ero un giocatore del Cittadella finché non ci sarebbe stata l’ufficialità e volevo solo essere concentrato sul campo, a prescindere dalle voci di mercato che poi si sono effettivamente concretizzate”.

Sulla sua nuova tifoseria: “Quando toccai la prima palla da avversario a Lecce scoppiò una bomba e capii subito quanto calda fosse la tifoseria. So che è gente passionale, che sta sempre vicino alla squadra e questo è molto bello ed importante. Io posso solo promettere massimo impegno”.

Gli obiettivi sono ben chiari: “La Serie A era un obiettivo, ora però devo continuare. Migliorarmi sotto ogni aspetto, aiutare la squadra e queste sono le cose più importanti. Bisogna pensare giorno dopo giorno, il resto arriverà. Questo è quello che mi piace fare e bisogna avere la spensieratezza e la felicità di fare al meglio queste cose”.