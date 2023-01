SCHERMA – Interregionale a Bari, tre atleti Lame Azzurre Brindisi alle nazionali di Salsomaggiore

foto: L. Orlando e C. Panzera

Ottimi risultati per i giovani dell’Asd Scherma Lame Azzurre Maestri Zumbo di Brindisi nella seconda prova interregionale di qualificazione Cadetti e Giovani di Spada maschile e femminile, svoltasi a Bari nello scorso weekend.

Simone Toscano (Cadetti Spada), dopo una gara avvincente, ha sfiorato la finalissima raggiungendo il podio e classificandosi terzo, e nono nella prova superiore Giovani svoltasi domenica.

Soddisfacente anche la prova di Carla Rubino (Cadette Spada), piazzatasi ottava nella sua categoria; apprezzabile la partecipazione e l’impegno di Samuele Lezzi, di ritorno sulle pedane dopo un periodo di stop.

Domenica, poi, a dominare le scene è stata Chiara Panzera (Giovani Spada), che, dopo una gara perfetta, è salita sul gradino più alto del podio, battendo, in finale, la sua compagna di squadra Lucrezia Orlando. Per entrambe e per Toscano, si aprono le porte della gara nazionale Cadetti e Giovani di Spada che si svolgerà a marzo a Salsomaggiore Terme.

Grande la soddisfazione dei maestri delle Lame Azzurre: Flavio Zumbo, Alessandro Rubino, Carla de Sicot e Simona Zumbo.