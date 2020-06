LECCE – Calderoni ai blocchi di ri-partenza: “Andare subito a mille. E con il Milan…”

Il prossimo Milan-Lecce non sarà una gara come le altre per Marco Calderoni. Non solo perché sancirà il ritorno in campo dei giallorossi dopo il blocco causa pandemia, ma anche alla luce dell’eurogol che nel match d’andata fece esplodere di gioia i tifosi salentini.

Queste le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club giallorosso: “Fino a questo momento sono soddisfatto di quello che ho fatto, in particolare nel girone d’andata. Ho grande voglia di ricominciare, e lo stesso vale per i miei compagni. Vogliamo subito andare a mille e fare punti, la condizione c’è e l’entusiasmo anche. Sarebbe bello ricominciare con un gol, come avvenuto nella gara d’andata. Siamo una squadra che non molla mai, nonché consapevole che le prime due partite saranno veramente dure. Vogliamo partire con il piede giusto in questo mini campionato che vedrà tante squadre coinvolte nella lotta per la salvezza. Secondo me dal Torino in giù. Le norme? Ci mancheranno gli abbracci dopo il gol, dobbiamo imparare a gestire anche questo. Ma soprattutto ci mancheranno i tifosi, perciò daremo il doppio”.