LECCE – Bomber Coda fissa gli obiettivi: “La promozione, segnare sempre più e farlo anche in A”

Nella settimana che porterà al big match dal sapore per lui particolare con la Salernitana, l’attaccante del Lecce Massimo Coda ha parlato in conferenza stampa del momento suo e della squadra.

Per lui quella di venerdì sarà una gara speciale: “La partita con la Salernitana per me non sarà mai come le altre, perché a loro mi legano ricordi unici. Mi sono fatto voler bene da un popolo che, essendo io di Cava de’ Tirreni, poteva essere rivale, ma con il sacrificio, il lavoro e l’impegno li ho conquistati. Mi arrivano ancora messaggi d’affetto da Salerno. Niente spazio ai sentimentalismi, però, perché ora c’è una gara importante da giocare. Dovessi segnare non esulterei perché ho un grande rispetto verso la tifoseria granata”.

Per il Lecce i granata sono ostacolo non da poco: “Sarà una gara difficile, dura, complicata contro una squadra fortissima. Sarà una partita tosta, li ho visti contro il Brescia ed anche in quell’occasione mi ha impressionato la loro solidità. Venendo da queste quattro vittorie siamo aiutati nel preparare queste tipo di sfide. Dopodiché la gestiremo come abbiamo sempre fatto al Via del Mare cercando di colpire il prima possibile spingendo subito al massimo. Chi conosco di loro? Ne sono rimasti pochi, su tutti Mantovani”.

Sui tanti gol realizzati: “E’ una bellissima cosa far parte di queste classifiche. La mia ambizione è segnare tanto anche in Serie A, anche se farne tra i cadetti è un gran vanto dal momento che farli è difficile per tutti. Sicuramente la voglia deve essere sempre quella di migliorarsi, di potersi spingere più avanti possibile in base alle proprie possibilità. Sono però uno a cui piace tanto anche far segnare i compagni, e spero di fare sempre più assist“.

“Hispanico” vuole aiutare la squadra a mantenere la posizione: “Mi sarei aspettato questa nostra posizione perché conosco il grandissimo potenziale della nostra squadra. Era prima, anzi, che ci stavamo dando un po’ la zappa sui piedi. Ora abbiamo il grande vantaggio di essere davanti e poter pensare solo a noi stessi. Dopodiché credo che tante gare ravvicinate e sempre contro ottime squadre possa anche essere un vantaggio perché ti tiene sempre sul pezzo. Ho sempre detto che i miei obiettivi erano promozione e classifica capocannonieri. Sto dando tutto per questo, e ci lavoro quotidianamente per riuscire a raggiungerli”.

Come partner d’attacco preferisce Pettinari: “Mi somiglia, lega il gioco, si muove facendo lavoro tattico importante ed apre molto gli spazi per gli inserimenti dei compagni. Rodriguez è frizzantino e la può decidere, Stepinski attacca molto la profondità. Devo però dire la verità, nelle ultime gare con Stefano mi sto trovando davvero molto bene”.

Il sogno è continuare a segnare in giallorosso in Serie A: “Il mio obiettivo ora è solo la Serie A. Poi vorrei avere un’opportunità “alla Ciccio Caputo“. Intendo avere l’occasione di essere una primadonna nell’attacco della squadra con cui sono stato promosso, di avere la continuità di utilizzo al centro del progetto in entrambe le categorie, sempre mettendomi a disposizione di mister, squadra e compagni”.