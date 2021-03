LECCE – Dall’Acaya: qualche speranza per Gallo. Con la Salernitana in maglia rossa

Allenamento pomeridiano per il Lecce sul campo dell’Acaya Golf Resort. Assenti Mancosu, reduce dall’operazione all’appendicite, ma anche i nazionali Hjulmand e Nikolov, che domani chiudono il trittico con le rispettive nazionali (ore 18 Danimarca-Russia U21, ore 20.45 Germania-Macedonia del Nord). Hanno lavorato a parte Listkowski e Gallo. Per quest’ultimo c’è qualche speranza di poterlo recuperare in extremis per venerdì sera. Bleve, intanto, ha ricominciato ad allenarsi coi compagni. Domani altra seduta all’Acaya.

Per la prossima sfida con la Salernitana, la società ha comunicato che la squadra scenderà in campo con la stessa maglia celebrativa utilizzata in Lecce-Chievo (rossa con profili gialli, che richiama quella delle stagioni 1978-79 e 1979-80), molto apprezzata dai tifosi e confezionata dalla M908.

(foto: la maglia rossa usata in Lecce-Chievo – ©SalentoSport/Coribello)