ECCELLENZA – Il calendario completo della ripartenza 2020/21

La Lnd Puglia ha ufficializzato i calendari per la ripresa delle attività nel campionato di Eccellenza. Si riparte dalla quinta giornata in entrambi i gironi, A e B.

Con un prossimo comunicato ufficiale sarà pubblicato l’elenco delle aziende convenzionate Lnd Puglia per l’effettuazione dei test antigenici previsti dal protocollo. La Lnd Puglia ricorda che gli allenamenti collettivi sono consentiti solo alle squadre che hanno dato l’ok alla ripresa e che le partite amichevoli non possono essere disputate.

Il protocollo da seguire, pubblicato il 23 marzo, prevede che, in caso di positività di uno o più soggetti del gruppo-squadtra, essi dovranno andare in isolamento e la partita verrà giocata regolarmente con i restanti atleti disponibili, risultati negativi ai test di rito effettuati nelle 72/48 ore precedenti la gara. Nel caso di positivi superiori a tre, si potrà chiedere il rinvio. Tra i casi in cui si potrà richiedere il rinvio, c’è la positività di più di un portiere o di tre calciatori under. Non saranno considerati nel computo dei calciatori superiori a tre per la richiesta di rinvio, i casi positivi da meno di dieci giorni.

Di seguito i calendario (rinuncia il Manduria).

CALENDARIO GIRONE B

5ª GIORNATA (11.04.2021): A. Toma Maglie-Deghi, Gallipoli-Atl. Racale, Martina-Ugento, Sava-Castellaneta, S. Massafra-DC Otranto, V. Matino-AEL Grottaglie. Riposa: Ginosa.

6ª GIORNATA (18.04.2021): AEL Grottaglie-Sava, Atl. Racale-A. Toma Maglie, Castellaneta-Gallipoli, DC Otranto-Martina, Deghi-Ginosa, Ugento-V. Matino. Riposa: S. Massafra.

7ª GIORNATA (25.04.2021): A. Toma Maglie-Gallipoli, AEL Grottaglie-Castellaneta, Ginosa-Atl. Racale, Sava-Ugento, S. Massafra-Deghi, V. Matino-DC Otranto. Riposa: Martina.

8ª GIORNATA (02.05.2021): Atl. Racale-S. Massafra, Castellaneta-A. Toma Maglie, DC Otranto-Sava, Deghi-Martina, Gallipoli-Ginosa, Ugento-AEL Grottaglie. Riposa: V. Matino.

9ª GIORNATA (09.05.2021): AEL Grottaglie-DC Otranto, Ginosa-A. Toma Maglie, Martina-Atl. Racale, S. Massafra-Gallipoli, Ugento-Castellaneta, V. Matino-Deghi. Riposa: Sava.

10ª GIORNATA (16.05.2021): A. Toma Maglie-S. Massafra, Atl. Racale-V. Matino, Castellaneta-Ginosa, DC Otranto-Ugento, Deghi-Sava, Gallipoli-Martina. Riposa: AEL Grottaglie.

11ª GIORNATA (23.05.2021): AEL Grottaglie-Deghi, DC Otranto-Castellaneta, Martina-A. Toma Maglie, Sava-Atl. Racale, S. Massafra-Ginosa, V. Matino-Gallipoli. Riposa: Ugento.

12ª GIORNATA (30.05.2021): A. Toma Maglie-V. Matino, Atl. Racale-AEL Grottaglie, Deghi-Ugento, Gallipoli-Sava, Ginosa-Martina, S. Massafra-Castellaneta. Riposa: DC Otranto.

13ª GIORNATA (06.06.2021): AEL Grottaglie-Gallipoli, DC Otranto-Deghi, Martina-S. Massafra, Sava-A. Toma Maglie, Ugento-Atl. Racale, V. Matino-Ginosa. Riposa: Castellaneta.

Da recuperare: Otranto-Gallipoli, seconda giornata.

CLASSIFICA (dopo la quarta giornata): Martina 10 – De Cagna, Virtus Matino e Ugento 7 – Racale 6 – AEL Grottaglie e Toma Maglie 5 – Gallipoli e Sava 4 – Ginosa 3 – S. Massafra 2 – Deghi e Castellaneta 1.

CALENDARIO GIRONE A (rinunciano: Ostuni e San Marco)

5ª GIORNATA (11.04.2021): Barletta 1922-Atl. Vieste, Mola-UC Bisceglie, Corato-A. Barletta, Real Siti-Vigor Trani. Riposano: AT San Severo, Manfredonia, Orta Nova.

6ª GIORNATA (18.04.2021): Atl. Vieste-Mola, A. Barletta-Manfredonia, Orta Nova-Corato, UC Bisceglie-AT San Severo. Riposano: Real Siti, Real Siti, Vigor Trani

7ª GIORNATA (25.04.2021): AT San Severo-Atl. Vieste, Barletta 1922-A. Barletta, Corato-Vigor Trani, Manfredonia-Orta Nova. Riposano: UC Bisceglie, Real Siti, Mola.

8ª GIORNATA (02.05.2021): Atl. Vieste-UC Bisceglie, A. Barletta-Mola, Real Siti-Corato, Orta Nova-Barletta 1922, Vigor Trani-Manfredonia. Riposa: AT San Severo.

9ª GIORNATA (09.05.2021): AT San Severo-A. Barletta, Barletta 1922-Vigor Trani, Mola-Orta Nova, Manfredonia-Real Siti. Riposano: Atl. Vieste, Corato, UC Bisceglie.

10ª GIORNATA (16.05.2021): A. Barletta-UC Bisceglie, Real Siti-Barletta 1922, Orta Nova-AT San Severo, Vigor Trani-Mola. Riposano: Corato, Atl. Vieste, Manfredonia.

11ª GIORNATA (23.05.2021): AT San Severo-Vigor Trani, Atl. Vieste-A. Barletta, Mola-Real Siti, Manfredonia-Corato, UC Bisceglie-Orta Nova. Riposa: Barletta 1922.

12ª GIORNATA (30.05.2021): Corato-Barletta 1922, Real Siti-AT San Severo, Orta Nova-Atl. Vieste, Vigor Trani-UC Bisceglie. Riposano: Manfredonia, A. Barletta, Mola.

13ª GIORNATA (06.06.2021): Atl. Vieste-Vigor Trani, Barletta 1922-Manfredonia, Mola-Corato, UC Bisceglie-Real Siti. Riposano: A. Barletta, AT San Severo, Orta Nova.

Da recuperare: Real Siti-A. Barletta (terza giornata), Orta Nova-Real Siti (quarta giornata)

CLASSIFICA (dopo la quarta giornata): Manfredonia 10 – Corato 7 – Barletta 1922 6 – Vigor Trani, Audace Barletta, Orta Nova, Mola, AT San Severo 3 – Real Siti, UC Bisceglie, Atl. Vieste 1.

