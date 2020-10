LECCE – Bjorkengren studia da Pirlo: “Qui per crescere ed essere protagonista a centrocampo”

Proseguono le presentazioni in casa Lecce. Dopo Stepinski ieri, oggi è stata la volta del penultimo acquisto della campagna estiva, il centrocampista svedese John Bjorkengren.

Il calciatore che milita nell’Under 21 scandinava non ha nascosto la gran voglia di mettersi in mostra e di imparare da un maestro come Eugenio Corini: “Mi sono trovato da subito bene con il mister e con i compagni, ho trovato un gran gruppo, di qualità. Lecce è la piazza giusta in cui poter crescere, poter imparare tanto ed essere protagonista nel mio ruolo. Nasco da centrocampista di sinistra, ma mi so adattare bene anche in altri ruoli. So dare il meglio di me in regia, ispirandomi ad un grandissimo come Pirlo, vero punto di riferimento. L’Italia può darmi tantissimo sotto diversi punti di vista”.