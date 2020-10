TERZA CATEGORIA – Fissato il termine perentorio per le iscrizioni ai campionati

Il termine ultimo per l’iscrizioni delle società al campionato di Terza Categoria è stato fissato, in modo perentorio, alle ore 18 di giovedì prossimo, 15 ottobre. Questo – si legge in una nota del Comitato pugliese Lnd – “per tutelare il patrimonio sportivo del Comitato, rappresentato in primo luogo dalle società affiliate, visto il particolare momento recessivo che sta attraversando il Paese e le difficoltà che incontrano le società nel reperimento delle risorse economiche e nella preparazione della documentazione necessaria all’iscrizione”.

Il termine ordinatorio era scaduto il 30 settembre scorso.

Intanto, nel Comunicato ufficiale Lnd di oggi, numero 40, si comunica la rinuncia alle attività delle società Fc Melissano (partecipante, nella scorsa stagione, proprio al campionato di Terza Categoria Maglie) e Academy Calcio Maglie e la proposta di radiazione che sarà presentata alla Figc.