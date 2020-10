LECCE – Arriva un’altra freccia nell’arco di Corini: per Pettinari, è solo questione di tempo

Con l’esclusione dal campionato di Serie C girone C del Trapani, si avvicina, sempre di più, il ritorno di Stefano Pettinari al Lecce. La società siciliana, detentrice del cartellino dell’attaccante, è stata ufficialmente estromessa dal torneo nella giornata di ieri. Di conseguenza, tutti i tesserati con quel club sono liberi da vincoli e liberi di accasarsi altrove.

Lo stesso Pettinari, però, aveva ottenuto la rescissione con suo club, riconosciuto inadempiente agli obblighi relativi ai protocolli Covid. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Puglia odierna, comunque, il Trapani, in teoria, avrebbe tempo sino al 12 ottobre prossimo, ossia lunedì, per trattenere il giocatore pagando il corrispettivo per il riscatto a titolo definitivo, esercitato a giugno. Ipotesi che sembra oltremodo lontana dalla realtà, viste le difficoltà economiche in cui versano da quelle parti.

L’attaccante romano, classe ‘92, dovrà attendere, quindi, qualche altro giorno prima di essere ufficializzato dal club di via Costadura che, nelle ultime due stagioni, lo ha girato in prestito prima al Crotone, poi allo stesso Trapani, con la cui maglia, nella scorsa Serie B, ha segnato ben 17 reti in 35 partite.