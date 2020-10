BRILLA CAMPI – Patruno: “Contro il Novoli successo importante, ma la strada è ancora lunga. Taurisano ottima squadra”

Una delle sorprese più belle della prima giornata del campionato di Promozione ce l’ha regalata senza alcun dubbio il Brilla Campi di mister Antonio Patruno, con la formazione giallorossa in grado di sbarazzarsi del Novoli con un netto 3-1 in rimonta, confermando i segnali positivi della gara di ritorno in Coppa. Un successo che conferma la bontà del progetto, già partito nella passata stagione e che in questo campionato potrà certamente vedere i leccesi ritagliarsi uno spazio da protagonista in questo torneo.

VITTORIA PESANTE – “Dopo l’eliminazione subita proprio contro il Novoli nel primo turno Coppa, i ragazzi hanno dato evidenti segni di crescita, che hanno portato al successo di domenica scorsa. La prestazione è stata convincente, con la squadra che ha avuto il merito di ribaltare il risultato contro una squadra certamente importante come il Novoli. Ovviamente è solo la prima giornata, quindi occorrerà mantenere i piedi ben saldi a terra, continuando a lavorare sodo”.

SFIDA AL TAURISANO – “Domenica affronteremo un’altra ottima squadra, come di fatto avverrà in tutte le sfide di questo torneo. I granata hanno mantenuto l’ossatura della passata stagione, confermando anche la guida tecnica, che tanto bene aveva fatto nell’ultimo campionato. Mi aspetto una partita molto combattuta, dove occorrerà limitare al minimo il margine d’errore per provare a conquistare qualcosa di buono”.

PAROLA AL CAMPO – “Il fatto di aver dato una continuità al progetto tecnico non può che farci partire avanti con il lavoro, ma questo ovviamente non significa nulla. La voglia e l’ambizione di far bene ci sono sempre, ma fare tabelle o porsi obbiettivi è qualcosa che non ci deve appartenere. Noi dobbiamo guardare partita dopo partita, provando a dare il massimo durante i novanta minuti, poi sarà il campo a dirci dove potremmo realmente stare”.