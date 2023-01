LECCE – Bistrovic e Cetin, l’avventura giallorossa e già finita. Formalizzati gli addii

E’ durata poco più di cinque mesi l’avventura a Lecce per Kristijan Bistrovic e Mert Cetin. Il club giallorosso, attraverso una nota stampa di seguito integralmente riportata, ha di fatto formalizzato gli addii alla truppa guidata da mister Baroni.

Ecco il comunicato di Via Costadura: “L’U.S. Lecce e il calciatore Kristjan Bistrovic hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo al Fortuna Sittard. L’U.S. Lecce e il calciatore Mert Cetin hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo all’Adana Demirspor. I suddetti calciatori sono autorizzati a raggiungere rispettivamente Mosca e Verona, sede dei club titolari dei cartellini per perfezionare i trasferimenti”.

Bistrovic saluta così il Via del Mare dopo 11 gettoni sommati in maglia giallorossa, l’ultimo dei quali in occasione della buona prova disputata a La Spezia. Nemmeno un tempo invece in totale per Cetin, uscito per infortunio a metà prima frazione nel Lecce-Inter della prima giornata.