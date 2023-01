SERIE D/H – La Viareggio Cup modifica i calendari: le nuove date di 10ª e 11ª giornata di ritorno

Cambia il calendario di Serie D per via dell’ufficializzazione dello svolgimento della 73esima edizione della Viareggio Cup, in programma dal 29 marzo al 3 aprile prossimi. Al torneo, parteciperà anche la Rappresentativa di Serie D.

Il Dipartimento Interregionale ha disposto che, nel girone H, la decima giornata di ritorno sarà anticipata dal 19 al 12 marzo e l’undicesima dal 26 al 19 marzo. Il 26 marzo si osserverà un turno di riposo e, dal 2 aprile, il calendario riprenderà a scorrere regolarmente, come previsto a inizio stagione.

GIORNATA 10ª RIT. (12 marzo): Afragolese-Barletta, Bitonto-Cavese, Brindisi-Matera, Francavilla-Gladiator, Gravina-Molfetta, Nocerina-Puteolana, Lavello-Team Altamura, Martina-Nardò, Casarano-Fasano.

GIORNATA 11ª RIT. (19 marzo): Gladiator-Bitonto, Puteolana-Casarano, Molfetta-Francavilla, Nardò-Gravina, Cavese-Lavello, Fasano-Martina, Matera-Nocerina, Barletta-Brindisi, Team Altamura-Afragolese.

26 marzo: pausa