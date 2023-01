SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare della 19 giornata

Decisioni del Giudice sportivo dopo le gare della 19esima giornata in Serie D girone H, giocate domenica scorsa, 15 gennaio 2023.

NB: Tra parentesi, il numero delle giornate di squalifica

AFRAGOLESE:

BARLETTA: Ammenda di 200 euro; Matteo Maccioni (3)

BITONTO:

BRINDISI: Ammenda di 600 euro; Ciro Danucci (all., 2); Domenico Santoro (2)

CASARANO:

CAVESE:

FASANO:

FRANCAVILLA: Giuseppe Esposito (1); Paolo Buchicchio (1)

GLADIATOR: Teore Sossio Grimaldi (all., 4)

GRAVINA: Ammenda di mille euro; Felice Ragone (all., 1)

LAVELLO: Francesco Puntoriere (1)

MARTINA: Angelo Mancini (1)

MATERA: Emanuele Dubaz (1); Nicolò Donida (1)

MOLFETTA:

NARDÒ:

NOCERINA: Mario De Marino (1)

PUTEOLANA: Ammenda di mille euro; Giovanni Marra (dir., fino al 21-02-23); Vincenzo Gatto (2)

T. ALTAMURA: