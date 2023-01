LECCE – Brutte notizie: Pongracic si dovrà operare. Primavera, arriva Kljun

Ennesimo nuovo elemento per la Primavera del Lecce di mister Federico Coppitelli. Si tratta dell’esterno offensivo sloveno Tom Kljun, prelevato dal Tabor Sezana, classe 2004. Il calciatore è stato ingaggiato a titolo definitivo.

Intanto, per quanto concerne la situazione sanitaria di Marian Pongracic, infortunatosi nell’amichevole natalizia di Udine e assente dal campo dal 12 novembre, il Lecce fa sapere che il difensore, dopo gli accertamenti effettuati a Monaco di Baviera negli ultimi giorni, si sottoporrà oggi a un intervento chirurgico alla caviglia destra, con tempo di recupero che, inevitabilmente, si allungheranno di diverse settimane. Questo pomeriggio, il gruppo si ritroverà all’Acaya per proseguire la preparazione in vista di Verona-Lecce di sabato prossimo, ore 15.