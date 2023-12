LECCE – Baschirotto non si accontenta: “Chiudere al meglio l’andata, magari con due successi”

A due giorni dall’ultimo match del 2023, quello sul campo dell’Atalanta, il difensore del Lecce Federico Baschirotto ha parlato in conferenza stampa.

Anche su un campo difficile come quello dell’Atalanta bisogna crederci: “Ogni partita può essere fattibile. Noi andiamo in campo sempre con la mentalità di poter vincere ogni partita. Sappiamo che è una squadra tosta, ormai è una big, però come fatto l’anno scorso penso che abbiamo la potenzialità per riuscirci. Ci crediamo, ogni gara è a sé ma scendiamo in campo per cercare di vincere”.

Poi un mini bilancio dell’anno solare che sta per concludersi: “Il primo top moment è la salvezza raggiunta con il Lecce, poi la mia convocazione in Nazionale e poi il terzo spero arrivi sabato con una bella vittoria per chiudere l’anno”.

Sulla concorrenza in squadra: “La viviamo tutti i giorni cercando di trovare quella coesione di squadra che si crea con il lavoro quotidiano e seguendo le indicazioni del mister. Chi scende in campo deve fare il massimo per squadra e tifosi, noi dobbiamo farci trovare pronti e non lasciare nulla al caso”.

Se pensa al match in casa Inter non vuole focalizzarsi sull’episodio del penalty revocato al VAR: “Non so se mi ha convinto la decisione. Ci poteva stare, ma a me non piace pensare a quell’episodio quanto alla prestazione che abbiamo messo sul campo. Dobbiamo guardare a quella e a cosa ci sia da migliorare”.

Sull’ambizione: “E’ sempre alta. Io per primo voglio portare questi colori sempre più in alto. Questa società è ambiziosa quanto me, non bisogna porsi limiti e speriamo di toglierci tante soddisfazioni insieme”.

Per chiudere al meglio il girone d’andata serve pensare al massimo: “Bisogna sempre pensare al massimo, quindi cercare di chiudere con sei punti. Abbiamo le carte in regola per fare il pienone. Certo, 20 punti sono un buon bottino ma non dobbiamo mai accontentarci”.