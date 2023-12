LECCE – Atalanta in vista: Almqvist ancora a parte, in due con la febbre

Dopo la breve pausa natalizia, susseguente alla partita di Milano in casa Inter, il Lecce ha ripreso ieri gli allenamenti in vista dell’ultimo impegno dell’anno che porterà i giallorossi ancora una volta in Lombardia, ma stavolta in casa dell’Atalanta.

Ieri e oggi la squadra si è allenata al metto di Dermaku (che accusa un grave infortunio al ginocchio) ma anche Samooja e Burnete (alle prese con un leggero stato febbrile). Almqvist si allena ancora a parte e, pertanto, è altamente probabile che non rientri nemmeno nella lista dei convocati per la sfida ai nerazzurri di Gian Piero Gasperini per provare a recuperarlo per la partita del 6 gennaio contro il Cagliari.

A Bergamo saranno sicuramente indisponibili Marin Pongracic e Lameck Banda, squalificati per una e per due giornate dopo la partita di San Siro. In panchina ritornerà mister Roberto D’Aversa dopo aver scontato la squalifica.

Domani allenamento mattutino al Via del Mare.