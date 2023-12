LECCE – Ufficiale, in Coppa d’Africa anche Hamza Rafia

in foto: H. Rafiacopyright: Coribello/SalentoSport

Anche Hamza Rafia, come Lameck Banda (Zambia) e Ahmed Touba (Algeria) lascerà il gruppo Lecce per unirsi alla sua nazionale impegnata in Coppa d’Africa. La notizia è stata ufficializzata poco fa dal club salentino. Rafia farà parte della selezione tunisina impegnata, nel girone preliminare, il 16 gennaio contro la Namibia, il 20 gennaio contro il Mali e il 24 gennaio contro il Sudafrica. Pertanto, il numero 8 del Lecce, se dovesse partire dopo Lecce-Cagliari del 6 gennaio, salterà sicuramente Lazio-Lecce del 14 gennaio e Lecce-Juventus del 21 gennaio.

La squadra, stamani, si è allenata al Via del Mare. A riposo Burnete e Dermaku, mentre Almqvist ha ancora lavorato a parte. Domattina, rifinitura al Via del Mare prima della partenza per Bergamo. A mezzogiorno, conferenza stampa di mister D’Aversa.