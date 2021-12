LECCE – Baroni sulla Coppa: “A La Spezia con grandi motivazioni. Olivieri non merita certe critiche”. I convocati

Tempo di Coppa Italia per il Lecce, domani impegnato al Picco di La Spezia per i sedicesimi della manifestazione. A presentare l’appuntamento è stato, come di consueto, Marco Baroni.

Sarà un Lecce motivato: “Quando c’è una competizione così importante e si gioca in uno stadio di A con una squadra forte è chiaro che le motivazioni vengano da sole. Qualcuno tirerà il fiato ma sarà partita vera. Ci sono tutte le premesse per fare una bella prestazione, me l’aspetto e la voglio”.

Ci saranno delle turnazioni: “Non vorrei chiamarlo turnover, ma intanto è una preparazione al Vicenza e poi c’è la possibilità per chi ha avuto meno spazio di avere una vetrina importante. Poi ci sono i cambi, con annessa possibilità di minutaggio anche per chi ha giocato di più. Ciò che è certo è che sarà partita vera. Chi ha giocato meno può anche trovare spazio in ottica campionato. Se qualcuno dei ragazzi ha voglia di farmi capire che sto sbagliando io non vedo l’ora di saperlo. Non ci sono preclusioni verso nessuno”.

Sui singoli: “Giocherà sicuramente Bleve, ragazzo che ha sempre fatto bene quando chiamato in causa. E’ poi sempre tra chi tira e carica il gruppo. Considero un titolare anche lui. Di Mariano? Per lui si tratta di un affaticamento. Contiamo di recuperarlo per il Vicenza anche se non sappiamo per quanto sarà disponibile. Davanti giocheranno sicuramente Olivieri, Rodriguez e Listkowski. Mi aspetto segnali importanti che a Pisa ho avuto nonostante il ko. Non voglio cadere nella polemica in alcun modo, ma devo fare una precisazione. Olivieri partirà ancora al centro, non merita di essere sulla graticola. La gente si aspetta un Coda ma non è Coda, ha altre caratteristiche e gli chiedo altre cose. Rodriguez cerco di metterlo sempre nelle migliori condizioni, cerco di sostenerlo in ogni maniera e sto avendo risultati importanti. Non dimentichiamoci che sono ragazzi giovani e non dimentichiamo quello che è l’indirizzo della società. Burnete era già con noi in panchina a Pisa, è un ragazzo interessante come altri dei giovani giallorossi che possono essere importanti per il futuro prossimo del Lecce. E’ possibile che abbia una chance domani. Ho portato anche Felici vista la necessità sugli esterni, con uno Strefezza che non avrà oltre venti minuti”.

I CONVOCATI:

PORTIERI: Bleve, Gabriel, Samooja

DIFENSORI – Lucioni, Meccariello, Bjarnason, Gendrey, Gallo, Barreca, Calabresi, Dermaku

CENTROCAMPISTI: Gargiulo, Helgason, Listkowski, Bjorkengren, Blin, Majer, Hjulmand

ATTACCANTI: Felici, Olivieri, Strefezza, Burnete, Rodriguez

Non convocati: Pisacane (inf.), Benzar, Vultuar, Milli, Back, Tuia (inf.), Coda (inf.), Di Mariano (inf.), Paganini (scelta tecnica.), Vera (scelta tecnica).

(foto: M. Baroni, ph Coribello/SS)