SERIE C/C – Bari multato dopo il derby: le decisioni del Giudice Sportivo

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della diciottesima giornata del Girone C di Serie C:

CALCIATORI – Una giornata per Niccolò Romero (Potenza), Roberto Almici (Palermo), Gregorio Luperini (Palermo), Simona Russini (Catania), Francesco Golfo (Vibonese), Giuseppe Carriero (Avellino), Juan Monteagudo (Catania), Giovanni Tchetchuoa (Virtus Francavilla), Samuele Parlari (Monterosi).

ALLENATORI – Una giornata per Domenico De Simone (Avellino).

AMMENDE – 2000 € alla Paganese (per avere un suo sostenitore attinto con uno sputo sulla testa l’assistente arbitrale); 1000 € al Bari (per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’avere fatto esplodere tre petardi di media intensità), al Catania (per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica consistiti nell’avere lanciato tre fumogeni), al Potenza (per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’avere fatto esplodere un petardo potente e nell’avere provocato un principio di incendio nel settore Curva Nord).