SERIE D/H – Le decisioni del Giudice sportivo dopo la 16ª giornata

Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo le partite della sedicesima giornata, giocate domenica 12 dicembre.

CALCIATORI – Due gare di squalifica per Gabriel Corna (Lavello, per avere, calciatore in panchina, spintonato con violenza un calciatore avversario); una gara per Tommaso Roberto Coletti (Bisceglie), Andrea Mancini (San Giorgio), Gennaro Acampora (Nola).

AMMENDE – 3mila euro di ammenda e diffida per la Nocerina (per avere, nel corso del secondo tempo, propri sostenitori, lanciato due bottigliette d’acqua piene e del cibo che colpivano alla schiena un assistente arbitrale).

Entrano in diffida, tra gli altri: Lucas Dambros Da Silva e Nicolò Tordini (Casarano), Pasquale Porcaro (Nardò) e Nicolas Marin (Virtus Matino).