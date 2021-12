GIOVANILI – Sanarica, al via la quarta edizione del “Torneo Terre di Mezzo”: il programma

Si svolgerà domenica prossima, 19 dicembre, presso l’impianto sportivo comunale di Sanarica, dalle ore 9.30, la quarta edizione del “Torneo Terre di Mezzo – dedicato a Marcella Candido, Giovannino Corrado e Alessandro Stefanizzi”, riservato alle categorie “Piccoli Amici”, “Primi Calci” e, per la prima volta, “Femminile under 17 e under 14”. L’evento, da quest’anno, è patrocinato dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Lecce e dall’Unione dei Comuni delle Terre di Mezzo (Botrugno, Giuggianello, San Cassiano, Nociglia, Surano, Sanarica, Supersano), autorizzato dalla Lnd Puglia e dal Csi della provincia di Lecce.

“In questa edizione – come riferisce il presidente dell’Asd Sanarica, Angelo Raffaele Piccioli – abbiamo ottenuto un importantissimo risultato ed è quello di aver ottenuto il Patrocinio della Regione Puglia e della Provincia di Lecce oltre a quello dell’Unione delle Terre di Mezzo che premia la nostra Associazione per l’ottimo lavoro svolto nelle scorse edizioni. Questa edizione, seppur ridimensionata come squadre e atleti partecipanti per i motivi di salute che tutti ben conosciamo, abbiamo scelto di rivolgere l’attenzione proprio ai più giovani, per cercare di invogliarli ed incentivarli a tornare e a iniziare a fare sport, in considerazione che dopo il lockdown tantissimi bambini e ragazzi hanno abbandonato la pratica sportiva. Inoltre sarà interessante vedere la partecipazione di alcune squadre di calcio femminili Under 17 e Under 14 provenienti anche da fuori provincia che dimostrerà come anche le donne si stiano sempre più avvicinando al mondo del calcio. Fondamentale sarà quella di trascorrere una giornata di puro divertimento e all’insegna della sportività come nelle scorse edizioni”.

Al torneo parteciperanno: Toma Maglie, As Tricase, Polisportiva Nuova Tricase, Asd Sportinsieme Sogliano Cavour, Asd SC Fabrizio Miccoli, Salento Women Lecce, Asd Fortitudo Grottaglie.

L’evento sarà video-ripreso dalla “Monsellato Project” e vi saranno collegamenti radiofonici con Mondo Radio Tuttifrutti partnership dell’evento.

(foto: archivio)