LECCE – Baroni recupera Calabresi e Strefezza ma perde Bleve. Helgason: “Con il Brescia per vincere”

Sempre più protagonista nel centrocampo di Baroni, tanto da risultare uno degli elementi più impiegati nel 2022, Thorir Helgason ha parlato quest’oggi in conferenza stampa.

Il giovane classe 2000 avverte i miglioramenti avvenuti da quando veste la maglia del Lecce: “Mi sento molto bene e felice di giocare con continuità. Sono contento di questa occasione che mi è stata data. Marco Baroni è un grande allenatore e mi sta aiutando molto per migliore il mio modo di giocare indicandomi la strada migliore per farlo. Ma non è l’unico, visto che anche il suo vice mi dà numerosi ed importanti consigli visto che parla inglese”.

Sulla gara di Perugia: “Sarebbe stato straordinario per la classifica riuscire a prendere i tre punti. Purtroppo li considero due punti persi anche alla luce della loro espulsione avvenuta nel primo tempo”.

Sabato con il Brescia servirà puntare in alto: “Penso che sarà un match molto difficile. Noi, come sempre, andiamo in campo per cercare i tre punti, è l’obiettivo di ogni nostra partita perché vorremmo vincerle tutte. Dopodiché ci concentreremo su martedì”.

Non ha dubbi circa quale ruolo sia meglio per lui: “Sia l’esperienza nella nazionale islandese che giocare in un campionato come la Serie B sono importantissime nel mio processo di crescita. Sono felice di aver trovare con continuità. Preferisco giocare a centrocampo, ma mi metto a disposizione in qualsiasi posizione il mister mi vorrà far giocare”.

In mattinata, inoltre, i giallorossi si sono ritrovati ad Acaya per una nuova seduta in vista del Brescia. Gabriel ha proseguito nelle terapie, mentre Faragò e Di Mariano che hanno svolto un allenamento differenziato. Ottime notizie da Calabresi e Strefezza, i quali si sono allenati regolarmente con il gruppo. Bleve è stato costretto ad abbandonare anzitempo la seduta a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra, il quale verrà valutato attraverso esami strumentali. Per domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare.

Queste, infine, le date per le partite del Lecce che vanno dalla 13esima alla 17esima giornata di ritorno:

GG 13 rit: Lecce-Frosinone sabato 2/4 ore 14;

GG 14 rit: Ternana-Lecce, martedì 5/4 ore 19;

GG 15 rit.: Lecce-Spal, sabato 9/4 ore 14;

GG 16 rit.: Reggina-Lecce, lunedì 18/4 ore 15

GG 17 rit.: Lecce-Pisa, lunedì 25/4 ore 15

(foto: T. Helgason, ph Coribello/SalentoSport)