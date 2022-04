LECCE – Baroni pronto per la ripresa: “Carichi e fiduciosi. Con il Frosinone gara aperta”. I convocati

Torna il campionato per il Lecce, impegnato domani pomeriggio nella complicata gara casalinga con il Frosinone. Uno scontro diretto nella parte alta della classifica presentato in conferenza stampa da mister Marco Baroni.

Con la sosta il Lecce ha potuto ricaricare le pile: “E’ stato un periodo ottimo perché ci ha permesso di recuperare quasi tutti i giocatori eccetto Gabriel, per cui credo sia questione di giorni. Simic ha avuto un problema ma abbiamo avuto continuità di lavoro con Dermaku, Tuia e Di Mariano. E’ stato un periodo ottimo, la squadra è cresciuta in fiducia. Ci attendono tante gare, quattro delle quali in casa. Non sono gare da ultima spiaggia e vanno affrontate una alla volta con voglia, concentrazione e determinazione. Grazie anche al nostro pubblico dovremo centrare una grande prestazione”.

Sulla formazione: “Ho molti dubbi. Ci sono nazionali rientrati solo ieri e poi tutta la squadra ha lavorato bene. Ci sono delle scelte che devo fare e non prenderò decisioni ragionando in base al match successivo o al calendario. Bisogna pensare solo alla gara immediata”.

Tra Dermaku e Tuia avrà spazio chi starà meglio di volta in volta: “Ho dei giocatori bravi che valuterò di gara in gara in virtù delle condizioni, dell’avversario e del tipo di incontro che ci aspetta. L’importante è averli recuperati entrambi perché come spessore difensivo, manovra e personalità hanno dato e possono dare tanto. Ci hanno dato qualità ed i risultati si sono visti, dunque per noi è importante disporne”.

L’avversario è di quelli da non sottovalutare: “L’avversario si presenta da solo, per qualità è da primi posti. Ha un pochettino le nostre stesse credenziali e da questo punto di vista sarà una gara bella e complicata per entrambe le squadre. Loro sono dinamici e puntano ad attaccare con qualità. Noi ci siamo allenati bene sul riproporre quelli che sono i nostri punti di forza e migliorarci. Non possiamo sbagliare gara ma non lo farà nemmeno il Frosinone. Porterà a casa la gara chi sbaglierà meno e farà le migliori scelte in campo. Sono gare in cui bisogna sbagliare poco, avere veemenza mentale e fisica”.

I CONVOCATI

PORTIERI: Plizzari, Bleve, Dima

DIFENSORI: Lucioni, Gendrey, Gallo, Barreca, Calabresi, Tuia, Dermaku

CENTROCAMPISTI: Gargiulo, Bjorkengren, Blin, Majer, Hjulmand, Helgason, Faragò

ATTACCANTI: Ragusa, Coda, Listkowski, Strefezza, Asencio, Rodriguez, Di Mariano

Non convocati: Gabriel (inf.), Simic (inf.).

(foto: T. Helgason, salta Cosenza – ph archivio Coribello/SalentoSport)