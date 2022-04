BASKET – Carrozzina, la lunga attesa della Lupiae Team Salento in vista dei playoff

È conto alla rovescia per la Lupiae Team Salento di basket in carrozzina, in vista della semifinale playoff del torneo di Serie B. Un’attesa decisamente lunga, in quanto i salentini si sono qualificati ai playoff con due mesi d’anticipo.

Si scenderà in campo sabato 23 aprile per sfidare, in gare d’andata e ritorno, una squadra del Centro-Nord.

Da circa un mese, è in corso il secondo ciclo di preparazione atletica, coordinata da Mauro Liaci, mirata appositamente per i playoff. In ballo c’è la promozione in Serie A, che sarebbe storica per il gruppo della Lupiae.

Il presidente-giocatore Simone Spedicato coglie l’occasione per “ringraziare pubblicamente i nostri sponsor e quanti, ogni anno, in questo periodo, iniziano con una semplice firma a sottoscrivere il nostro 5xmille. Un grazie a voi tutti che avete scelto di sposare la nostra realtà sportiva e sociale vincente permettendoci, ora più che mai, di far volare in alto il nostro sogno. Un appoggio economico che ci sta permettendo di andare avanti con fiducia. Naturalmente – conclude il numero 58 – in tema di sponsorizzazioni ci auguriamo di poter inserire sulla nostra maglia ulteriori marchi aziendali, perché di spazio ce ne ancora tanto”.