PROMOZIONE/B – Leverano ancora alle prese col Covid, rinviata tutta la 25ª giornata

Non migliora la situazione Covid in casa Leverano. Dopo aver riposato forzatamente domenica scorsa, quando avrebbe dovuto ospitare il Città di Gallipoli, il club bianconero ha chiesto il rinvio anche di Locorotondo-Leverano, in programma per domenica 3.

La Lnd Puglia, a seguito della richiesta di rinvio, regolarmente documentata, ha disposto il rinvio di tutta la 25esima giornata del campionato di Promozione girone B, per “garantire regolarità e trasparenza dello svolgimento del campionato, dopo aver esaminato la posizione di classifica delle squadre interessati ai playoff e ai playout”.

Con un successivo Comunicato ufficiale, poi, sarà reso noto il nuovo calendario, comprese le gare che erano state calendarizzate per giovedì 7 aprile (Novoli-Avetrana e Leverano-Città di Gallipoli).

La 25esima e penultima giornata prevedeva questo programma: Avetrana-Tricase, P. Spartan Legend-Capo di Leuca, Brilla Campi-Galatina, Talsano-Melendugno, V. Locorotondo-Leverano, Veglie Novoli e Città di Gallipoli-Taurisano.

(foto Coribello/SalentoSport)