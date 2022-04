SERIE B – Frosinone, Grosso spende elogi per il Lecce ma avverte: “Abbiamo qualità per fare una grandissima gara”

Il Frosinone ci crede e vuole giocarsi appieno le sue carte playoff, a partire dalla gara di domani a Lecce. Il tecnico dei canarini, Fabio Grosso, nella conferenza stampa pre-gara, ha parlato della sfida del Via del Mare, spendendo elogi per il club giallorosso. Un estratto delle sue parole.

“Siamo arrivati sin qui dopo aver fatto un ottimo campionato, contentissimi di quanto espresso, e l’idea generale è di non accontentarsi. Abbiamo delle sfide importanti, degli scontri diretti, il primo dei quali quello di domani. Un ostacolo duro contro una squadra molto forte che ha fatto benissimo in casa. Il Lecce ha dimostrato di avere grandi qualità e colgo l’occasione per fare i complimenti per l’ottimo lavoro svolto sia dalla società, sia dallo staff. Conosciamo le insidie che ci attendono, abbiamo le qualità per fare una grandissima partita e dobbiamo essere in grado di farla per provare a uscire con un risultato positivo”.

(fonte: frosinonecalcio.com – foto: Fabio Grosso, archivio ph veronachannel)