SERIE C/C – Il Bari pronto a festeggiare. Ritorna la Virtus, Taranto per invertire la rotta: il programma della 35ª

Siamo arrivati alla quart’ultima giornata di campionato. Questa dovrebbe essere quella buona per vedere il Bari tornare in serie B. I galletti con una vittoria a Latina sarebbero matematicamente promossi. La matematica può arrivare anche prima del fischio d’inizio della gara con i neroazzurri, se il Catanzaro non dovesse vincere con il Monterosi.

La Virtus Francavilla tornerà finalmente a giocare, dopo il rinvio della gara con la Turris. Gli imperiali ospiteranno il Campobasso per riprendere la corsa al terzo posto. La Fidelis Andria avrà di fronte il Messina, in quello che si presenta come uno scontro diretto per la salvezza. I federiciani, reduci da tre pareggi e una vittoria, hanno l’occasione di conquistare tre punti pesantissimi contro una diretta concorrente per migliorare la propria posizione in vista degli spareggi per evitare la retrocessione. I giallorossi puntano a scavalcare il Taranto che occupa l’ultima posizione utile per non giocare i playout. Proprio i rossoblù dovranno necessariamente invertire la propria rotta per non vedere un incubo diventare realtà. I ragazzi di Laterza sfideranno la Juve Stabia allo Iacovone. Non sarà della sfida il difensore Benassai poiché squalificato dal Giudice Sportivo per un turno. Il Foggia farà visita al fanalino di coda Vibonese che dopo questa gara potrebbe essere retrocesso matematicamente. La truppa di Zeman che arriva da quattro vittorie consecutive, vuole continuare a far punti per scalare posizioni in vista dei playoff. Il Monopoli giocherà con la Paganese in terra campana nell’anticipo del sabato alle ore 17:30

Il programma e le designazioni della trentacinquesima giornata:

sab h 17:30



PAGANESE-MONOPOLI: Adalberto Fiero di Pistoi (Vettorel-Giorgi; IV: Cappai)

sab h 14:30



CATANZARO-MONTEROSI: Andrea Bordin di Bassano del Grappa (Torresan-Ciancaglini; IV: Recchia)

PALERMO-AZ PICERNO: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Toce-Zanellati; IV: Tagliente)

sab h 17:30



FIDELIS ANDRIA-ACR MESSINA: Sajmir Kumara di Verona (Feraboli-D’Angelo; IV: Aldi)

LATINA-BARI: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Dicosta-Nasti; IV: Iannello)

POTENZA-CATANIA: Daniele Rutella di Enna (Festa-Piedipalumbo; IV: Mallardi)

TARANTO-JUVE STABIA: Daniele Perenzoni di Rovereto (Niedda-Pragliola; IV: Agostoni)

VIBONESE-FOGGIA: Kevin Bonacina di Bergamo (Votta-Martinelli; IV: Toro)

VIRTUS FRANCAVILLA-CAMPOBASSO: Eugenio Scarpa di Collegno (Collavo-Spina; IV: Striamo)

lun h 21:00



AVELLINO-TURRIS: Valerio Maranesi di Ciampino (Ferrari-Trasciatti; IV Bocchini)

CLASSIFICA – Bari 72 – Catanzaro 62 – Avellino 59 – Monopoli* 58 – Palermo 57 – Virtus Francavilla* 55 – Foggia 53 – AZ Picerno 46 – Turris** 45 – Monterosi e Latina 44 – Catania* e Juve Stabia 43 – Campobasso* 40 – Taranto** e ACR Messina 36 – Paganese e Potenza 32 – Fidelis Andria 29 – Vibonese 20.