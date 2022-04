SERIE D/H – Via alla volata pre-pasquale: programma e arbitri della 31ª giornata

Comincia domani la volata pre-pasquale nel campionato di Serie D girone H, con partite programmate ogni tre giorni sino alla pausa post Giovedì Santo.

Si gioca dalle ore 15 su tutti i campi. Il Cerignola è lanciatissimo verso la promozione diretta in Serie C. Sono otto i punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, il Francavilla in Sinni, che, domani, ospiterà il Nardò. I granata hanno necessità di aggiungere punti alla loro precaria classifica, dopo aver sciupato una buona occasione nel derby casalingo pareggiato col Matino. Caputo e compagni, comunque, hanno ben tre gare da recuperare: mercoledì prossimo il derby del “Capozza” col Casarano; mercoledì 20 la trasferta di Lavello e, con data ancora da programmare, il secondo tempo del match di Marigliano, sospeso per infortunio dell’arbitro sul 2-0 per i napoletani a fine primo tempo.

Trasferta in costiera, a Sorrento, per il Casarano di Alessandro Monticciolo, reduce dal pari casalingo contro il Francavilla, con gol subito proprio nei minuti finali. Un punto che, comunque, fa morale e classifica per i rossazzurri, gradualmente usciti dalla zona rossa della classifica. Ora, però, serve continuità di risultati.

Di risultati, e pieni, ha bisogno la Virtus Matino che, col Lavello, ha, forse, l’ultima occasione buona per non perdere definitivamente il treno che potrebbe portare ai playout. I biancazzurri sono reduci da tre risultati utili consecutivi che hanno portato in dote cinque punti. Il rammarico sta nel fatto che i punti potevano anche essere nove, visto come sono andati i match contro Casertana (che ha pareggiato al 92′) e Nardò (sciupate delle buone occasioni nella ripresa e col Nardò in dieci uomini).

Interessi convergenti nel derby tra Brindisi e Gravina. Gli adriatici hanno necessità di continuare a scappare per evitare di essere risucchiati nelle posizioni delicate della classifica; i murgiani devono continuare la rincorsa all’ultima casella che vale i playoff e che, al momento, dista solo un punto. Quello che è un vero e proprio scontro diretto per i playoff è il match tra Nocerina e Fasano, quinta contro quarta in classifica. Per la squadra di Ciro Danucci, sarà fondamentale, quantomeno, riuscire a tornare a casa dalla trasferta in terra campana con almeno un risultato positivo.

Il programma e gli arbitri della 31esima giornata (dom. ore 15):

Bitonto-Casertana: Erminio Cerbasi di Arezzo (Carella-Chiavaroli)

Brindisi-Gravina: Paul Leonard Mihalache di Terni (Piomboni-Cardinali)

San Giorgio-Team Altamura: Matteo Campagni di Firenze (Gookooluk-Raccanello)

Francavilla-Nardò: Valerio Bocchini di Roma 1 (Passaro-Spoletini)

Molfetta-Nola: Giovanni Tricarico di Verona (Fabrizi-Cozzuto)

Nocerina-Fasano: Luca Selvatici di Rovigo (Bartoluccio-Signorelli)

Rotonda-Bisceglie: Alessandro Silvestri di Roma 1 (Serra-Pancani)

Sorrento-Casarano: Stefano Foresti di Bergamo (Gentila-De Santis)

Mariglianese-Cerignola: Marco Marchioni di Rieti (Martinelli-Claps)

Virtus Matino-Lavello: Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno (Chianese-Maione) – a Ugento

—

CLASSIFICA: A. Cerignola 66; Francavilla 58; Bitonto 56; Fasano 49; Nocerina 48; Gravina 47; Casertana e Sorrento 44; Molfetta 42; Casarano 36; Lavello, nola e Brindisi 34; San Giorgio 33; Altamura 32; Mariglianese 31; Rotonda e Bisceglie 29; Nardò 28; Matino 21.

Da recuperare: 06/04 Bisceglie-Virtus Matino, Casarano-Nardò, Rotonda-Team Altamura; 20/04 Lavello-Nardò, Nola-Rotonda; ddd Mariglianese-Nardò (dal 1′ st, 2-0).