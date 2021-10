LECCE – Baroni non teme il Brescia: “In queste gare diamo il meglio. Penseremo a produrre gioco”. I convocati

Niente sosta e ancora campionato per il Lecce, che domani sarà impegnato sul difficile campo del Brescia. A parlare della gara è stato, come al solito, mister Marco Baroni.

Il tecnico ha aperto parlando dei convocati: “Gabriel c’è ma ha un problema al braccio e dobbiamo valutarlo per vedere se sarà utilizzabile. Tuia sta bene, ma abbiamo deciso insieme a lui di dargli ancora un po’ di recupero per averlo poi al meglio. Adesso dobbiamo valutare le alternative che abbiamo dietro”.

Sull’avversario: “Non mi interessa la classifica, ma penso alla prestazione che è quello che vogliamo. Il Brescia è un avversario in grande fiducia, che a volte non ha avuto gli episodi a suo favore ma che arriva in gran forma e spinta dal suo pubblico. E questo a noi piace perché ci consente di alzare l’asticella e siamo pronti e carichi per questo, sono proprio il tipo di partite che ci spronano a fare meglio. Arriviamo preparati a questo tipo di gara. Serviranno coraggio, corsa ed intensità e verrà fuori una partita bella perché da parte nostra non sarà una gara conservativa. Penseremo a produrre gioco”.

L’utilizzo dei giovani ed il turnover dev’essere un’arma in più necessaria: “Quando l’allenatore fa qualcosa lo fa sempre con un pensiero figlio di molteplici fattori e piccole cose. Il triplo cambio è dettato dal problemino di Strefezza, dalla gestione di Di Mariano e dalla necessità di rifiatare di Coda. Ho detto che non è pensabile di fare un campionato di alto livello con 12-13 giocatori. Tutti avranno spazio, i ragazzi lo sanno e sono d’accordo. Non partiranno dall’inizio sempre gli stessi, ci sarà bisogno anche degli altri. E’ un messaggio coerente che tutti devono recepire”.

A centrocampo possibili novità: “Sto facendo un pensierino di cambiare qualcosa a centrocampo, ma la prova con il Perugia dei centrocampisti mi è piaciuta, inclusi Majer e Gargiulo. C’è da dire che sono tra i giocatori che hanno corso di più e questo è un valore”.

Sugli esterni difensivi: “C’è un dispendio di energie importanti e per questo avere più soluzioni è importante. Detto questo, per la mia esperienza è più la terza partita in cui si ha bisogno di cambiare, quindi su quella che potrei fare qualche cambio. Calabresi si sta allenando in maniera spettacolare, Vera sta bene. So di avere giocatori con caratteristiche diverse che possono tornare sempre utili”

—

I CONVOCATI

PORTIERI – Bleve, Gabriel, Borbei

DIFENSORI – Vera, Lucioni, Meccariello, Gendrey, Dermaku, Calabresi, Barreca, Bjarnason

CENTROCAMPISTI – Olivieri, Blin, Listkowski, Bjorkengren, Strefezza, Majer, Hjulmand, Di Mariano, Gargiulo

ATTACCANTI – Coda, Rodriguez

Non convocati: Pisacane (inf.), Benzar, Vultuar, Burnete, Felici, Milli, Back, Borbei, Helgason (inf.), Tuia (inf.), Paganini, Gallo

(foto: Marco Baroni, ph Coribello/SS)