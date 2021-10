LECCE – Primavera, finisce la corsa dei giallorossi in Tim Cup: avanti la Lazio

Il Lecce Primavera saluta la Tim Cup. A Parabita, passa la Lazio per 2-1 e si qualifica agli ottavi della competizione.

A decidere la sfida, una doppietta di Crespi, al 27′ e al 58′; in mezzo il momentaneo gol dell’1-1 di Pascalau.

Ospiti in dieci negli ultimi minuti per via dell’espulsione di Ferro e salentini vicini al gol del pari prima con Back, poi con Gonzalez.

Ora, testa al campionato: domenica, alle ore 13, sfida in trasferta sul campo del Sassuolo.

—

IL TABELLINO

Parabita, Heffort Sport Village

mercoledì 27 ottobre 2021, ore 12

Tim Cup Primavera 1 2021/22 – 2° turno

LECCE-LAZIO 1-2

RETI: 27′ e 58′ Crespi (La), 45′ Pascalau (Le)

LECCE: Samooja; Russo, Pascalau, Lemmens, Scialanga; Daka (46′ Back), Martí, Gonzalez, Oltremarini (65′ Carrozzo); Coqu (65′ Salomaa), Burnete (46′ Mommo). A disp.: Bufano, Hasic, Dreier, Torok, Nizet, Gallorini, Lippo, Milli. All.: Grieco.

LAZIO: Furlanetto; Floriani Mussolini, Adeagbo, Santovito, De Santis; Coulibaly (79′ Nasri), Ferro; Shehu, Bertini, Mancino (68′ Muhammad); Crespi (68′ Tare). A disp.: Moretti, Di Fusco, Migliorati, Ruggeri, Pollini, Adajoudi, Riosa. All.: Calori.

ARBITRO: Sig. Zanotti di Rimini.

NOTE: ammoniti Ferro, Nasri, Tare (La); espulso al 36′ st Ferro (La) per doppia ammonizione.

(foto: Alessandro Scialanga in azione – archivio ph. Coribello/SS)