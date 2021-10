DILETTANTI – Eccellenza, Promozione, 1ª, 2ª: il Giudice sportivo, gare del 24.10.2021

Le decisioni del Giudice sportivo per i campionati dilettantistici pugliesi, gare del 24 ottobre.

ECCELLENZA

CALCIATORI – Tre giornate per Ali Sangare (Canosa); due giornate per Gianluigi Bevilacqua (San Marco); una giornata per Joaquin Cabrera (Toma Maglie), Giuseppe Aquaro (Sava), Federico Amaya (Castellaneta), Christian Quarta (Sava), Corraso Roselli (Borgorosso), Morifere Kone (Canosa).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 06.09.23 per Mauro Lanza (Vigor Trani: attualmente inibito con provvedimenti del TNF fino al 06.09.22, presenziava sul terreno di gioco venendo ammonito).

MASSAGGIATORI – Squalifica sino all’11.11.21 per Raffaele Amatulli (S. Massafra).

AMMENDE – 500 euro al Ginosa (persone estranee, riconducibili alla società, presenti sul terreno di gioco; sebbene invitate dall’arbitro ad abbandonare il terreno di gioco, rimanevano all’interno di un magazzino adiacente; al termine del pt, una di esse si avvicinava all’arbitro proferendo frasi minacciose. Successivamente si allontanava dal terreno di gioco, senza che i componenti della società intervenissero, sebbene presenti ai fatti); 100 euro al Canosa (sputi verso un assistente arbitrale, senza colpirlo, di propri tifosi).

—

COPPA ITALIA ECCELLENZA

Gara Gallipoli-Sava del 21.10.21 (vinta dal Gallipoli ai rigori per 14-12): accolto il reclamo del Sava contro l’irregolare posizione del calciatore del Gallipoli, Diego Manisi, in campo nonostante dovesse scontare ancora una giornata comminata col CU 17.10.19 n. 37. Il Sava, quindi, passa al turno successivo.

CALCIATORI – Una gara per Domenico Lucatelli (Atl. Vieste), Giuseppe Negro (Toma Maglie), Daniele Fiorentino e Fabio Moretti (CD Mola), Miguel Alba, Cristian Stele e Fabio Campanella (DB Trinitapoli), Morifere Kone (Canosa), Luca Gubello.

—

PROMOZIONE

Gara Foggia Incedit-Bitritto del 10.10.21: dichiarato inammissibile il ricorso del Bitritto, confermato il 3-0 per il Foggia.

CALCIATORI – Due gare per Giovanni Palmisano (Arboris Belli), Vito Gernone (Rutiglianese), Michele De Bellis (Sp. Apricena), Gianmarco Tanzella (Rutiglianese); una gara per Agostino Talò (Avetrana), Maurizio Gassi (Rutiglianese), Leonardo Mascia (Foggia Incedit), Pietro Paolo Liso (FC Capurso), Danilo Spina (Fesca), Antonio Bruno (PS Legend), Lorenzo Paiano (Leverano).

ALLENATORI – Squalifica sino al 28.11.21 per Michele Valentini (Rutiglianese), Fabrizio Di Flumeri (Sp. Lucera).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 28.11.21 per Giovanni Sanapo (Rutiglianese), Umberto Gammetta e Felice Manuppeli (Sp. Apricena).

AMMENDE – 200 euro al Tricase (fumogeni).

—

PRIMA CATEGORIA

CALCIATORI – Squalificati sino al 23.12.21 Antonio Palermo, Simone Del Zotti e Nicola Sasanelli (Virtus Palese); sino al 25.11.21 Fernando A. Mascolo (Audace Cagnano); squalifica per due gare per Davide s. Terlizzi (CD Trani), Angelo R. Pedico (V. Bisceglie), Michele Galzarano (DB Manduria), Roberto Rana (V. Palese); per una gara Stefano Giove (FC Santeramo), Fabio Disantantonio (Mesagne), Antonio Palermo (V. Palese), Carlo Vox (Ideale Bari), Giuseppe De Feo (R. Zapponeta).

ALLENATORI – Squalifica sino al 04.11.21 per Roberto Rango (Zollino).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 04.11.21 per Mario Gagliani (Latiano).

AMMENDE – 150 euro allo Zollino (fumogeni, lancio di gavettoni verso i calciatori avversari da parte di propri tifosi); 100 euro a Audace Cagnano e Virtus Palese per rissa; 50 euro alla Virtus Bisceglie (assenza Fps).

—

SECONDA CATEGORIA

Gara Rinascita Refugees-Vernole del 10.10.21: respinto il reclamo del Vernole, confermato il 2-0 sul campo.

CALCIATORI – Due gare per Kabir Giordano (G. Palagiano), Cosimo Urgesi (TAF Ceglie); una gara per Davide Scupola (Alessano), Roberto Licchelli (Presicce Acquarica), Rocco Mita (Spartan Boys), Arcangelo Filograno (W. S. Spirito), Benito Mascellaro (F. Altamura), Marco Scotti (Presicce Acquarica), Pietro Presicci (Statte).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 18.11.21 per Giuseppe Curri (TAF Ceglie).

MASSAGGIATORI – Squalifica sino al 25.11.21 per Luciano Moretti (Melpignano).

AMMENDE – 100 euro al Presicce Acquarica (un tesserato, espulso, tirava u npungo sulla porta dello spogliatoio ospite provocando un buco).