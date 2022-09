LECCE – Baroni: “Mi sono piaciuti il coraggio e la determinazione. Colombo? Non mi ha sorpreso…”

Mister Marco Baroni regala un sorriso in telecamera ai microfoni Dazn nel post Napoli-Lecce. Un punto che lo soddisfa, anche per come è arrivato, ossia attraverso una prova di squadra, di carattere e di cuore. Le dichiarazioni del tecnico giallorosso.

“Siamo la squadra più giovane del campionato e non abbiamo avuto molto tempo per preparare la gara. Ho scelto di fare molti cambi, sapevo che contro di loro si doveva giocare con ritmo e noi con l’Empoli abbiamo speso tanto. Abbiamo rischiato un po’, ma, poi, nemmeno tanto. Mi sono piaciuti il coraggio e la determinazione, poi abbiamo fatto un po’ fatica a gestire la palla perché sono finite le energie. Pezzella era alla prima partita dopo un periodo fuori rosa e non si era allenato molto. Tuia era al rientro dopo l’infortunio. Dobbiamo sistemare delle cosettine. La condizione la si troverà giocando, oggi abbiamo fatto molto bene anche se, all’ultimo, eravamo un po’ sulle gambe. Sull’ultima punizione mi sono un po’ arrabbiato perché eravamo mal posizionati, i ragazzi devono crescere anche sotto questi aspetti. Colombo? Ha grandi potenzialità, ci stiamo lavorando ma lui deve liberarsi dalla pressione. Dobbiamo anche centrarlo in quel ruolo, sinora ha lavorato da seconda punta. Mi è piaciuta la sua partita, non mi ha sorpreso il suo gol, ha un tiro incredibile. Stiamo cercando in fretta di ricostruire un’identità alla squadra, siamo giovani e dobbiamo lavorare sulla corsa. La squadra è molto partecipativa, specie gli ultimi arrivati che danno il loro contributo d’esperienza e di esempio. Mettiamoci alle spalle questo risultato e pensiamo al Torino, altra partite difficile e impegnativa ma a noi servono questo tipo di gare, le vogliamo e andremo a giocarcela”.