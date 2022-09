LECCE – La Primavera domina ma non buca la difesa della Sampdoria: pari a reti bianche. Arriva Corfitzen

S’interrompe il percorso a punteggio pieno ma si allunga la striscia positiva a tre risultati utili consecutivi per la Primavera del Lecce che, al Deghi Center, impatta per 0-0 contro la Sampdoria.

Buon avvio del Lecce che, con Nizet, si fa minaccioso, quasi provocando l’autogol di Pellizzaro. Lo stesso Nizet ci prova con un tiro secco poco dopo, parato da Tantalocchi. Dopo un tentativo di Chilafi per gli ospiti, il Lecce alza i giri del motore e sfiora il gol con Berisha, il cui tiro sfila sul fondo di poco. Samek, a seguire, manca lo specchio della porta da posizione invitante, poi è Munoz a chiamare agli straordinari il portiere ospite. Lo stesso Munoz, in chiusura, spreca la chance per l’1-0, calciando largo un assist di Burnete.

Dopo il riposo, la Sampdoria torna in campo con fare più aggressivo e sfiora il gol due volre con Ntanda, chiuso da Pascalau. Sul capovolgimento di fronte, gran tiro di Dorgu che chiama Tantalocchi ad un’altra prodezza. Spunto di Berisha al 10′, che non trova distratto l’1 blucerchiato, poi ancora decisivo su un tiro all’incrocio di Nizet. Sul rimnbalzo, Burnete, di testa, mette alto. La Samp sfiora il gol del vantaggio in maniera fortuita, con un cross sbagliato che colpisce il palo, prima dell’intervento di Borbei a sventare la minaccia di Montevago. Lo stesso, poi, stacca da solo su corner ma mette alto. I giallorossi ritornano a comandare il gioco verso la mezzora con due tiri di Dorgu, alti di poco, e con un’azione personale di Daka che chiama alla presa Tantalocchi. L’ultima azione è ancora una punizione di Daka, deviata dal solito portiere blucerchiato, il migliore in campo.

Con il punto odierno, il Lecce sale a quota sette, perdendo la vetta, occupata dal Torino, a punteggio pieno con nove punti. La prossima partita dei baby giallorossi sarà quella di Cesena, in programma lunedì prossimo alle 15.

Nel gruppo, dalla prossima sessione di allenamento, ci sarà anche Jeppe Corfitzen, esterno offensivo danese, classe 2004, rilevato stamani a titolo definitivo dal Lyngby BK.

—

IL TABELLINO

San Pietro in Lama, Dechi Center

giovedì 1° settembre 2022, ore 11

Primavera 1 2022/23, giornata 3

LECCE-SAMPDORIA 0-0

LECCE (4-3-3): Borbei; Russo (48′ Minerva), Hasic, Pascalau, Dorgu; Samek, Vulturar (83’ Gueddar), Berisha (83’ Macrì); Munoz, Burnete (66′ Carrozzo), Nizet (66′ Daka). A disp. Moccia, Leone, Abdellaoui, De Vito, Borgo, Perricci, Milli. All. Coppitelli.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Tantalocchi; Villa (90’+2′ Cesari), Paoletti, Pellizzaro (46′ Peretti); Savio, Pozzato (61′ Marocco), Cecchini, Caruana (46′ Ntanda), Bianchi; Chilafi; Montevago. A disp. Ragher, Scardigno, Muratori, Polli, Ivanovic, Leonardi, Lika. All. Tufano.

ARBITRO: Signor Alberto Ruben Arena sez. di Torre del Greco

NOTE: ammoniti Pascalau (L), Pozzato (S), Paoletti (L), Nizet (L), Chilafi (S), Montevago (S)