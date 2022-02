LECCE – Baroni, insidia Alessandria: “Con le big ha fatto molto bene. Pensiamo al nostro percorso”. I convocati

Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha presentato il match di domani con l’Alessandria nella classica conferenza stampa della vigilia.

L’allenatore fiorentino non si aspetta una gara semplice: “E’ una partita insidiosa, basti pensare che l’Alessandria nelle ultime gare ha battuto Cremonese e Atalanta, pareggiando con Pisa e Brescia. Sanno stare bene in campo e sono molto aggressivi. Questo match nasconde diverse difficoltà”.

Sulla formazione: “Sto facendo le scelte in queste ore con i ragazzi disponibili. Pablo è rientrato, sta bene. Come anche Di Mariano magari non ha grande minutaggio, ma sono giocatori pienamente riabilitati e vediamo come stanno. Di Mariano può giocare anche a destra. Mi prendo queste ore per valutare più cose e poi decidere la formazione. Gendrey lo considero riabilitato, sta bene. Tuia ha fatto una gara buona in un match difficile, sono contento della sua prova. Purtroppo in questo momento non ha i 90 minuti, l’ho cambiato perché ho visto segnali di affaticamento e non volevo correre nessun rischio (il difensore non partirà per Alessandria per motivi familiari, ndr). Idem per Simic. Se non vanno in campo adesso ci andranno dopo. Io sto valutando questo in modo da essere tutti pronti”.

Questa è un’annata difficile: “Stiamo vivendo un campionato un po’ anomalo tra pandemia eccetera. Ci sono giocatori che per questi motivi fanno difficoltà a recuperare. Ci sono tante gare ravvicinate così le energie fisiche e mentali possono tardare ad esserci. Noi dobbiamo comunque fare il massimo, la cosa più importante è che la squadra abbia la sua identità per poter sempre gettare il cuore oltre l’ostacolo pensando al campo”.

Ciò che conta è il percorso da seguire: “Siamo cresciuti tanto quest’anno come è cresciuta anche l’Alessandria. Per noi era un cammino nuovo, con elementi nuovi ed idee nuove, penso a Strefezza che si trovava a svolgere un ruolo nuovo. La cosa più importante è stato aver trovato la mentalità giusta. Queste sono le nostre forze”.

I CONVOCATI:

PORTIERI: Samooja, Gabriel, Plizzari

DIFENSORI: Vera, Lucioni, Simic, Gendrey, Gallo, Calabresi, Barreca

CENTROCAMPISTI: Gargiulo, Helgason, Bjorkengren, Hjulmand, Blin, Majer

ATTACCANTI: Ragusa, Coda, Listkowski, Rodriguez, Di Mariano

Non convocati: Benzar, Bleve (inf.), Faragò (inf.), Asencio (inf.), Dermaku (inf.), Strefezza (squal.), Tuia (motivi familiari).

(foto: M. Baroni, ph Coribello/SS)