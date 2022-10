LECCE – Baroni: “Espulsione eccessiva, ha compromesso la gara”. Strefezza: “Volevamo dei punti, anche in dieci”

Ai microfoni di Dazn, dopo Roma-Lecce, parlano mister Marco Baroni e Gabriel Strefezza.

BARONI – “Partita subito in salita, abbiam preso gol dopo pochissimo, sapevamo che sulle palle inattive potevamo soffrire. L’espulsione? Era una situazione di gioco, il campo era bagnato, è stata eccessiva e ha compromesso la gara. Non è facile, poi, rimanere in dieci contro una squadra come la Roma, ma siamo rimasti compatti e abbiamo cercato di coprire gli spazi e di ripartire quando potevamo farlo. La prestazione è stata molto buona, ma mi sarebbe piaciuto vedere una partita undici contro undici. Queste partite ci aiutano a crescere come squadra e come individualità. Umtiti? Si è presentato con grande umiltà, ha lavorato duro e si è meritato di giocare questa partita, può solamente crescere e ci può dare molto anche in fase di costruzione, così come in termini di esperienza. Era abituato a una situazione completamente diversa ma si è calato nella nostra realtà e gli faccio i complimenti”.

STREFEZZA – “Ci siamo rimasti male, volevamo portare a casa dei punti, pur giocando in dieci. Rimane, comunque, una grande prestazione contro una grande squadra, con un uomo in meno. In settimana mi alleno tanto nella fase di finalizzazione, voglio fare più gol possibile e aiutare la squadra a raggiungere la salvezza. Siamo giovani ma pian piano ci stiamo riprendendo”.