LECCE – Baroni: “Elogi a tutti, siamo contenti di aver regalato questa gioia ai nostri tifosi”

Finalmente sorridente Marco Baroni in un post-partita. Le sue parole in sala stampa dopo Lecce-Atalanta.

“In queste 14 giornate abbiamo sbagliato pochissimo e oggi abbiamo fatto una prestazione maiuscola. Abbiamo giocato così anche contro Juventus e Fiorentina, in questo campionato ci vuole fede e bisogna remare tutti dalla stessa parte. I momenti difficili ci sono e bisogna superarli tutti insieme. Abbiamo giocato col piglio giusto, non era facile approcciare la gara con questa aggressività e determinazione. Complimenti a Gonzalez e a Colombo, non ha trovato il gol ma ha fatto una prestazione migliore rispetto a quella di Udine. Vanno elogiati tutti, chi ha giocato, chi non ha giocato, chi è entrato dopo. Siamo contenti per aver regalato questa gioia ai nostri tifosi, vogliamo fare sempre questo tipo di prestazioni che trasmettano emozioni alla nostra gente”.