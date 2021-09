LECCE – Baroni, e tre! “Volevamo gratificare i tifosi presenti. Coda, un valore aggiunto per tutti”

Tre partite in una settimana e nove punti in cassetta. Meglio di così, non si può fare. La soddisfazione di mister Marco Baroni nel post Cittadella-Lecce.

“Dobbiamo essere contenti e gioire di questi risultati. Non era facile, specie dopo aver fatto delle partite dispendiose, sia fisicamente, che mentalmente, contro Alessandria e Crotone. E Cittadella era il peggior campo che ci poteva capitare ora. Li conosco bene, hanno un furore agonistico pazzesco e nel primo tempo siamo andati in difficoltà. Avevo detto ai ragazzi che era importante tenere il risultato per poi provare a sfruttare il loro calo, ma hanno un’intensità devastante. Prendiamoci questo risultato importante, non è mai facile fare una serie di tre vittorie in una settimana. Ora avremo in casa una partita di cartello, prepariamola bene anche se abbiamo qualche giorno in meno, ma con l’aiuto del pubblico cercheremo di fare una partita importante. Straordinari i tifosi che ci hanno accompagnato dall’inizio alla fine. Ai ragazzi avevo detto loro di costruire una bella gara per gratificare chi era qui a sostenerci e anche per prepararci a fare una gara davanti al nostro pubblico. Questa vittoria è nata anche da sofferenza e difficoltà, ma la squadra ci ha sempre creduto. Cambiando qualcosina, abbiamo tenuto meglio il campo, ma non è mai facile giocare contro il Cittadella. Tuia non l’ho voluto rischiare, idem Strefezza. Abbiamo lavorato tanto in settimana e tre impegni così ravvicinati rischiano di essere causa d’infortuni. Di Mariano? Era solo affaticato. Sugli esterni non ho dubbi, pian piano cresceranno e si coordineranno meglio tra di loro. Coda? Cosa si può dire su di lui, ha lavorato molto per la squadra, è un valore aggiunto sotto tutti gli aspetti. È anche difficile tenerlo fermo per farlo riposare in allenamento. Il nostro gruppo giovane ha bisogno dell’esperienza sua e degli altri per crescere”.

(foto: M. Baroni, ph. Coribello-SalentoSport)